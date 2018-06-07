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Учёные НАСА обнаружили органические молекулы на Марсе

Марсоход Curiosity

Учёные американского космического агентства НАСА объявили об открытии органических молекул метана на Марсе. По данным агентства Reuters, наличие метана может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете. На Земле значительная часть этого газа производят именно микроорганизмы.

Находка принадлежит марсоходу Curiosity. Ровер анализировал состав атмосферы последние пять лет. Выяснилось, что уровень метана колеблется в зависимости от сезона —растет во время лета и падает во время зимы. Концентрация газа в атмосфере меняется в несколько раз.

Метан обнаружили на дне пересохшего озера. Учёные полагают, что газ образуется в нижних слоях почвы Марса. Не исключается, что причина его появления на Марсе – деятельность микробов или какие-либо геотермальные процессы. С утверждениями сотрудников НАСА согласны не все – критики утверждают, что метан был привезён с Земли.

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