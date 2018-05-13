Марсианский вертолёт, нестареющие собаки и гигантская машина погоды

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. НАСА пошлёт на Марс вертолёт, чтобы исследовать поверхность планеты сверху, с низкой высоты. Марсианский вертолёт будет первым летательным аппаратом тяжелее воздуха, используемым не на Земле. Если эксперимент удастся, ученые надеются в будущем применять подобные вертолёты, чтобы получать хорошие фотографии мест, куда не могут добраться наземные планетоходы. Запуск намечен на июль 2020 года, вертолёт доберется до Марса в феврале 2021-го. Правда, «вертолёт» — слишком громкое название, аппарат скорее похож на дрон. Его вес составляет всего 1.8 килограмма. Чтобы он мог летать в разреженной атмосфере Марса, лопасти его винта будут вращаться со скоростью 3000 оборотов в минуту — примерно вдесятеро быстрее, чем у обычных вертолётов.



2. Скандал в Великобритании: только что выяснилось, что система автоматического распознавания лиц, которую полиция Кардифа использовала в 2017 на финальном матче Лиги Чемпионов Реал — Ювентус для выявления в толпе известных футбольных хулиганов дала 92% ложных опознаний. Из 2470 «выявленных» в толпе хулиганов 2297 оказались совсем другими людьми. Это заставляет задуматься о том, сколько невинных людей будет арестовывать китайская полиция, когда через 2-3 года она введёт в действие всекитайскую систему видеоопознания преступников, которая сейчас обкатывается в отдельных городах.

3. Производящая бегающих роботов компания Boston Dynamics собирается в следующем году выставить одного из своих роботов на продажу. Это будет SpotMini — уменьшенная версия знаменитого робота, похожего на собаку. За отдельную плату можно будет приобрести и руку-манипулятор, которой этот робот может, например, открывать двери. Для начала планируется выпустить в продажу 100 экземпляров. Цена пока неизвестна.



Кроме того, компания представила человекоподобного робота, способного бегать по пересеченной местности.



4. Китайское министерство образования строго запретило СМИ прославлять абитуриентов, добившихся наилучших в стране результатов экзамена Гаокао, единого государственного вступительного экзамена в ВУЗы, который называют сложнейшим в мире. Вместо того, чтобы прославлять капиталистический индивидуализм, СМИ, в соответствии с заветами Председателя Си, должны обращать внимание на социалистический совместный труд на благо родины и писать о том, как обычно китайские школьники в атмосфере взаимопомощи отдают все силы и время подготовке к экзаменам.

5. Экономист из Университета Чикаго установил, что авторитарные режимы завышают показатели роста ВВП на 15-30 процентов (не путать с процентными пунктами). Сделал он это, сравнивая официальные цифры роста ВВП с ростом ночного освещения на спутниковых фотографиях. Оценивать реальный рост экономики по засветке карты — старый и уважаемый метод, но это первый случай, когда его применили, чтобы систематически сравнить экономику и освещение в разных странах. Оказалось, что если в демократических государствах рост освещенности соответствует официальным цифрам роста экономики, то в авторитарных режимах он от них отстаёт, что даёт основание утверждать, что авторитарные режимы завышают свои экономические показатели. Причем чем более авторитарным является режим, тем эти приписки больше. Интересно, что если по официальной статистике из 20 быстрее всего растущих экономик только 4 были свободными странами, 5 — частично свободными и 11 — диктатурами , то после устранения приписок свободных стран в этой двадцатке становится уже 9, частично свободных — 4, а диктатур остаётся только 7.

6. Компания Uber показала прототип летающего такси, которое похоже на гибрид самолёта и вертолёта. Uber надеется начать их коммерческое использование уже в 2020-м, самое позднее — в 2023-м году. Такси будет летать со скоростью 250-300 км/ч на высоте 700 метров над землей. И, самое приятное, по утверждению представителей компании, полет на летающем такси будет стоить столько же, сколько поездка на обычном.

7. Ученые из Гарварда, среди которых есть один из отцов-основателей синтетической биологии Джордж Черч, создали стартап Rejuvenate, намеревающийся остановить старение собак и продлить им жизнь чуть ли не вдвое с помощью редактирования ДНК. Компания уже провела эксперименты на мышах, которые дали обнадеживающие результаты, теперь проводит эксперименты на биглях и планирует переходить к спаниелям и пинчерам. Если удастся продлить жизнь собакам, это само по себе станет огромным научным и коммерческим успехом. Но основатели не собираются на этом останавливаться. Если с собаками у Rejuvenate всё получится, компания займётся и людьми. Основатели считают реальным добиться того, чтобы «люди жили до 130 лет в теле 22-летних».

8. В Токио ворона крала у пассажиров кредитки и пыталась купить с их помощью билеты на поезд в билетных автоматах. Правда, безуспешно. К чести вороны надо сказать, что кредитки она потом возвращала пассажирам. Сейчас ворону поймали, посадили в клетку и собираются отвезти её в горы, которые подходят для жизни птиц больше, чем вокзал. Купили бы ей лучше билет — она бы сама отлично добралась туда, куда ей надо.

10. Китай строит гигантскую систему контроля погоды размером с Северо-Западный федеральный огруг России. Это делается, чтобы обеспечить водой страдающие от регулярной засухи сельскохозяйственные районы страны. Десятки тысяч вызывающих дождь установок размещаются на Тибетском нагорье на востоке страны, где находятся истоки великих азиатских рек Янцзы, Хуанхэ и Меконг. Установки выпускают в воздух крошечные частицы иодида серебра, которые служат в качестве очагов конденсации паров воды в воздухе и вызывают формирование дождевых туч. Каждая установка может создать тучу длиной 5 километров. Ожидается, что когда систему введут в действие полностью, она будет способна вызывать выпадение 10 миллиардов кубических метров осадков в год — примерно 7% от годового потребления воды в КНР.