СБУ: у Вышинского нашли договор с МИА "Россия сегодня", деньги и оружие

Служба безопасности Украины утверждает, что обнаружила у главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", а также оружие и крупную сумму денег.

В сообщении пресс-службы СБУ утверждается, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского были изъяты более 200 тысяч долларов и предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906". К сообщению СБУ прикреплены фотографии договора журналиста с российским СМИ.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина". Вечером того же дня Служба безопасности Украины заявила, что подозревает его в государственной измене. В частности, журналисту инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку так называемых ЛНР и ДНР. 17 мая Херсонский городской суд принял решение об аресте Вышинского на два месяца без права внесения залога.

Сам главный редактор "РИА Новости Украина" вину не признаёт. На заседании суда он отказался от украинского гражданства и попросил президента России Владимира Путина предоставить ему правовую защиту.