Верховский, которому Путин снизил ипотеку - глава НОД в Иваново

Многодетный отец из Иваново Дмитрий Верховский, который вчера обратился на прямую линию с президентом Путиным с вопросом об ипотеке, является главой регионального отделения прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД). На это обратил внимание глава штаба Алексея Навального Леонид Волков.

Ранее сообщалось, что сразу после обращения к Путину семье Верховского понизили ставку по жилищному кредиту с 13 до 9,5 процентов.

"Очень смешно, насколько все без исключения "простые люди" у них подставные. Многодетный "простой ивановец" Верховский, которому Путин лично снизил ставку по ипотеке, - главный местный НОДовец", - написал Волков в твиттре.

Он также опубликовал ссылку на ролик в YouTube,в котором Верховский вступил в дискуссию с Навальным на открытие предвыборного штаба оппозиционера в Иваново. Верховский поинтересовался, откуда у оппозиции деньги на борьбу с коррупцией. Навальный ответил, что его соратники эти деньги зарабатывают, а вот откуда берет деньги НОД неизвестно.

Накануне Дмитрий Верховский обратился к Путину во время прямой линии. Он рассказал, что из-за высокой банковской ставки дом не получалось достроить. Из-за нехватки денег семья из пяти человек якобы была вынуждена ютиться в одной комнате. ОН попросил президента урегулировать вопрос о снижении ставок по ипотечным кредитам. Путин в прямом эфире обратился к главе региона , который в тот же день лично приехал к Верховским и сообщил о снижении ставки по жилищному кредиту. Верховский утверждает, что не рассчитывал на такое быстрое решение проблемы.



Активисты прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) неоднократно устраивали провокации и нападали на сторонников оппозиции.