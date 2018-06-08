Путин в Китае: орден Дружбы и прогулка на скоростном поезде

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с трехдневным визитом. За последний год это уже третья его поездка в эту страну, с которой Россия стремится установить как можно более теплые отношения на фоне изоляции от стран Запада.

Российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими руководителями государства. С Си Цзиньпином Путин совершил поездку на высокоскоростном поезде.

Китайский лидер вручил главе российского государства орден Дружбы КНР, рассказали в пресс-службе Кремля. Там подчеркнули, что "президент России стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая".

В Внешэкономбанке заявили о первых экономических результатах саммита: председатель российской корпорации Игорь Шувалов и глава Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан подписали соглашение, по условиям которого китайская сторона предоставит ВЭБу до 600 млрд рублей для финансирования "согласованных между сторонами проектов".

Сам Путин в ходе совместного заявления для прессы пообещал к концу года довести товарооборот между странами с нынешних 87 миллиардов долларов до 100 миллиардов. Это в семь раз меньше, чем товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами: по итогам 2017 года он составил около 600 миллиардов долларов, увеличившись за год на 15 процентов.

Российско-китайский саммит проходит на фоне совершенной в Китае "акустической атаки" против американских дипломатов: как сообщалось 7 июня, из консульства в Гуанчжоу были эвакуированы два сотрудника консульства США. Такие же инциденты ранее произошли на Кубе в 2016-м и 2017 году, когда около двух десятков сотрудников американского посольства пожаловались на недомогания, потерю слуха и головную боль. Тогда в звуковой атаке заподозрили в том числе российскую сторону.