США эвакуировали из Китая двух дипломатов из-за "акустической атаки"

В китайском городе Гуанчжоу эвакуировали двух сотрудников американского консульства. Власти США считают, что дипломаты подверглись "акустическим атакам".

В Госдепартаменте сообщили, что врачи из США обследовали всех сотрудников консульства в Гуанчжоу и членов их семей. Медики не знают, сколько человек могли подвергнуться возможной атаке. Пока принято решение отослать ряд лиц для дальнейшей оценки их здоровья и тщательного изучения симптомов в США, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

В конце мая на аномальные "звуковые ощущения и давление" пожаловался еще один сотрудник американского генконсульства. Позднее у него была диагностирована черепно-мозговая травма. В Министерстве иностранных дел Китая после проверки заявили, что не обнаружили источников "акустической атаки".

За несколько дней до этого госсекретарь США Майк Помпео сообщил о создании специальной команды для изучения "не имеющих объяснения" случаев "акустического давления". По словам Помпео, инцидент в Китае очень похож на случаи на Кубе в 2016-м и 2017-м году. Тогда около двух десятков сотрудников американского посольства пожаловались на недомогания, потерю слуха и головную боль. Вашингтон обвинил Гавану в том, что она не обеспечила американским дипломатам безопасность. США отозвали 60 процентов сотрудников своего посольства на Кубе из-за угрозы их здоровью вследствие акустических атак. Посольство США также приостановило выдачу американских виз гражданам Кубы.