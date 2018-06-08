"Мемориал": уничтожение данных о жертвах репрессий - катастрофа

Уничтожение архивных карточек жертв советских репрессий, которое происходит в России на основании тайного межведомственного приказа, приведет к полной утрате сведений об их судьбе, заявила в интервью "Интерфаксу" директор международного общества "Мемориал" Елена Жемкова. По ее словам, иные документы, в которых фиксировались жизненные обстоятельства заключенных советских лагерей, были уничтожены еще в 1950-х годах.

По ее словам, при отсутствии карточек, которые хранят последние крупицы информации о лагерных заключенных, нельзя будет узнать о том, умер ли человек, освободился из мест лишения свободы или попросту не вернулся в семью. "И это, конечно, катастрофа", — сказала исполнительный директор "Мемориала".

Она считает, что межведомственный приказ был принят "прежде всего, из-за полного непонимания важности и ценности архивной информации". По ее словам, авторы приказа не учли тот факт, что "очень многие люди заняты восстановлением истории своей семьи".

Уточняя, что о ликвидации архивных карточек узнал историк Сергей Прудовский в Магаданской области, Жемкова пояснила, что в других российских регионах "таких фактов не было". В связи с этим глава правозащитной организации предположила, что речь идет о "неправильном толковании закона для служебного пользования" в конкретном субъекте федерации.

Как сообщалось ранее, газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова, направленное главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову, рассказала о том, что личное дело и архивная карта Федора Чазова, которые искал Прудовский, оказались уничтожены. В управлении МВД по Магаданской области, куда обратился историк, сообщили, что 12 февраля 2014 года был издан приказ с грифом "для служебного пользования", который предусматривает уничтожение документов. В связи с чем принят такой приказ и почему он носит секретный характер, в ведомстве не пояснили.