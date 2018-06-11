Одна дома. Фильм о девушке с аутизмом, попавшей в сексуальное рабство

Жительница Владикавказа Залина Дудуева воспитывает четверых детей, трое из них с диагнозом "аутизм". В Северной Осетии нет медицинских учреждений для реабилитации детей с аутизмом, поэтому несколько раз в год Залине приходится ездить в Москву. В январе 2017 года она снова уехала в столицу с двумя сыновьями Муратом и Русланом, ее 18-летняя дочь Вика осталась дома одна – мамина подруга и Викин отец должны были навещать ее. Залина рассчитывала прожить в Москве месяц, но состояние Мурата резко ухудшилось, у него обнаружили лейкопению, Залине пришлось остаться в столице до июня.

Вика же познакомилась в интернете с мужчинами, которые затем в течение нескольких месяцев насиловали ее, заставляли заниматься проституцией, избивая и угрожая выложить в интернет порнографические фото и видео с ее участием.

Когда Залина вернулась домой, квартира была разгромлена, а Вика написала на листочке всё, что с ней случилось, включая список из трех десятков насильников от 16 до 35 лет. Уголовное дело по фактам сексуальных действий насильственного характера (но не фактам изнасилований, краж и порчи имущества) было заведено лишь через месяц. За год расследования никто так и не был задержан, более того, в мае 2018 года следователь североосетинского СК Сергей Хамицаев закрыл дело, не обнаружив в нем события преступления: по его версии, Вика сама выступала инициатором сексуальных контактов, а мужчины не были в курсе ее диагноза. Из-за поднявшегося шума заместитель председателя СК РФ отменил это постановление и передал дело в Главное следственное управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу.