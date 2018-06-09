Алексей Улюкаев отбывает наказание в Тверской области

Бывший глава Минэкономики России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения за взятку, начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области. Об этом "РИА Новости" сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва. По её словам, данные поступили от других осуждённых, так как Федеральная служба исполнения наказаний не может раскрывать такую информацию. Меркачёва уточнила, что в колонии, где предположительно находится Улюкаев, мало рецидивистов.

В конце мая Улюкаева этапировали в колонию из следственного изолятора "Матросская тишина". Название колонии не сообщалось.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.

6 июня Русская служба Би-би-си сообщила, что генерал ФСБ России Олег Феоктистов попросил вернуть ему два миллиона долларов, которые он достал для взятки бывшему министру экономического развития.

