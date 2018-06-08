Генерал ФСБ просит вернуть ему $2 млн, потраченные на "взятку" Улюкаеву

Генерал ФСБ России Олег Феоктистов попросил вернуть ему два миллиона долларов, которые он достал для взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом со ссылкой на источники сообщает Русская служба Би-би-си.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в московском офисе "Роснефти". Глава компании Игорь Сечин передал министру корзину с колбасой и сумку, в которой оказались два миллиона долларов. Подготовкой операции занимался генерал Феоктистов. Он утверждает, что взял деньги у некоего частного инвестора, который якобы до сих пор не знает, где его деньги.

Улюкаева в декабре 2017 года приговорили к восьми годам колонии. Сам чиновник отвергал обвинения. Уголовное дело он называл провокацией со стороны Сечина и ФСБ.