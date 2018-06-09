"Яблоко" не смогло выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы

Московская конференция партии "Яблоко" не смогла выдвинуть своего кандидата на пост мэра Москвы. Об этом сообщают российские средства массовой информации. Большинство делегатов проголосовали за лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина. Однако его кандидатуры не было в списке тех, кого рекомендовал исполком федерального бюро партии.

Соперником Митрохина была глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. За Митрохина проголосовали 30 человек, за Русакову – 22.

Пресс-служба "Яблока" пояснила газете РБК, что решение о голосовании за Митрохина принималось в обход устава партии. Сооснователь партии Григорий Явлинский предположил, что Московская городская избирательная комиссия не зарегистрирует Митрохина из-за нарушения устава. Если Мосгоризбирком примет документы Митрохина, то его можно будет снять с помощью суда, уточняет РБК.

Конференция "Яблока" решила обратиться к федеральному бюро для согласования обеих кандидатур. Бюро соберется на следующей неделе. После этого конференция возобновит свою работу.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О намерении участвовать в них объявили действующий мэр Сергей Собянин, муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский.

