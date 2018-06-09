МВД отрицает уничтожение карточек жертв советских репрессий

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов опроверг информацию об уничтожении архивных учетных карточек о репрессированных гражданах в советские годы. Чиновник отметил, что учетные карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. По словам Зубова, отсутствие карточки конкретного заключённого стоит рассматривать отдельно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета по правам человека при президенте России.

О том, что из архивов стали пропадать карточки советских заключённых, ранее сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на Музей истории ГУЛАГа. По информации музея, архивы уничтожают на основании секретного приказа, изданного в 2014 году. Утверждается, что документ предписывает ликвидировать личные дела тех, кому исполнилось 80 лет.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на Музей истории ГУЛАГа сообщила о существовании секретного межведомственного приказа 2014 года, согласно которому должны уничтожаться учетные карточки на всех осужденных в советское время, кому уже исполнилось 80 лет. Эта информация была получена исследователем Сергеем Прудовским от МВД Магаданской области, куда он обратился запросом об одном из репрессированных в советское время. Позднее Прудовский предположил, что в МВД могли неверно истолковать приказ.

По данным общества "Мемориал", всего в Советском Союзе было репрессировано не менее 13 миллионов человек.