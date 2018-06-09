Литератор Михаил Шишкин призвал к бойкоту Чемпионата мира по футболу

Лауреат литературных премий "Русский Букер" и "Большая книга" Михаил Шишкин призвал демократические страны бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. В интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger Шишкин отметил, что спорт в России понимается как "продолжение войны".

По словам писателя, президент России Владимир Путин может злоупотребить играми чемпионата также, как он злоупотребил Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году. "Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом. Чемпионат мира не для того, чтобы лизать сапоги Путину", - подчеркнул Шишкин. Литератор уточнил, что после Игр в Сочи Россия аннексировала Крым, а затем начался вооружённый конфликт на востоке Украины.

В российском посольстве в Швейцарии, комментируя интервью Шишкина, отметили, что писатель с 1995 года проживает в Швейцарии и не является очевидцем происходящих в России событий. "Последнее литературное произведение писателя Шишкина увидело свет почти десять лет назад и с тех пор за его подписью, увы, появляются весьма оскорбительные для России памфлеты", - говорится в заявлении дипмиссии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Ранее официальная делегация Австралии заявила, что не поедет в Россию на Чемпионат мира по футболу. Австралия считает Россию виновной в катастрофе рейса MH17 малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

В марте власти Великобритании объявили о дипломатическом бойкоте Чемпионата мира в связи с делом Скрипалей и отказались отправлять на мероприятие свою делегацию. Бойкот всем спортивным соревнованиям на российской территории объявили и на Украине.