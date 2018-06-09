Родственники жертв рейса MH17 провели акцию у посольства РФ в Гааге

В Гааге у посольства России в Нидерландах родственники погибших в авиакатастрофе боинга "Малазийских авиалиний" провели акцию, установив перед зданием дипмиссии 298 белых стульев. Ровно столько пассажиров погибло в катастрофе над Донбассом в июле 2014 года.

Перед первым рядом стульев организаторы установили табличку с надписью Justice for MH17 ("Справедливость для MH17"). На каждый пустой стул положили по красной розе в память о погибших.

Посольство России в Нидерландах сообщило РБК, что организаторы акции не связывались с российскими дипломатами для передачи петиции или других документов. В дипмиссии уточнили, что старшему дипломату было дано поручение принять участников мероприятия в случае, если они захотят передать какой-либо документ.

В конце мая власти Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению малазийского боинга MH17 над Донбассом. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер.

Ранее представители Международной следственной группы заявили, что располагают доказательствами того, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. В ответ министерство обороны России заявило, что "ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил РФ российско- украинскую границу никогда не пересекало".