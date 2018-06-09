Закрыто дело против написавшего "Нет фан-зоне" студента МГУ

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении студента МГУ Дмитрия Петелина, написавшего "Нет фан-зоне" на указателе возле университета на Воробьевых горах. Об этом "РИА Новости" сообщила прокуратура Западного округа Москвы. Соответствующее решение было принято после того, как прокуратура запросила документы у дознания.

Уголовное дело против Дмитрия Петелина из-за надписи "Нет фан-зоне" на указателе к чемпионату мира по футболу возбудили 1 июня по статье "Вандализм". Она предусматривает наказание в виде штрафа, исправительные работы или арест сроком до трех месяцев. Нанесенный ущерб оценили в 65 тысяч рублей.

8 мая ректор МГУ попросил не привлекать к уголовной ответственности студента, обвиняемого в вандализме из-за надписи "Нет фан-зоне". Соответствующее письмо Виктор Садовничий направил на имя замминистра внутренних дел России Александра Горового. Ректор отметил, что со студентом уже провели профилактическую беседу.

Учащиеся МГУ выступают против установки рядом с университетом фан-зоны на 40 тысяч человек к чемпионату мира по футболу. Они заявляют, что это помешает учебному процессу. Студенты провели уже несколько акций протеста.