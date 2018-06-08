Ректор МГУ вступился за обвиняемого по делу о надписи "Нет фан-зоне"

Ректор МГУ попросил не привлекать к уголовной ответственности студента, обвиняемого в вандализме из-за надписи "Нет фан-зоне". Соответствующее письмо Виктор Садовничий направил на имя замминистра внутренних дел России Александра Горового. Ректор отметил, что со студентом уже провели профилактическую беседу.

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Садовничий написал письмо после того, как студенты вуза выразили недовольство отсутствием реакции руководства МГУ на сложившуюся ситуацию.

Учащиеся МГУ выступают против установки рядом с университетом фан-зоны на 40 тысяч человек к чемпионату мира по футболу. Они заявляют, что это помешает учебному процессу. Студенты провели уже несколько акций протеста.

1 июня полиция возбудила уголовное дело в отношении первокурсника филфака МГУ Дмитрия Петелина. Он якобы оставил надпись "Нет фан-зоне" на указателе рядом с вузом. Полиция оценила ущерб в 65 тысяч рублей. Петелину грозит до трех месяцев ареста.

В пятницу рядом с МГУ был задержан преподаватель МФТИ и член профсоюза "Университетская солидарность" Андроник Арутюнов. Он участвовал в пикетах в защиту Петелина.