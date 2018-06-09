Путин и Порошенко обсудили ситуацию вокруг заключенных

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. В частности, они договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных. В сообщении, опубликованном на сайте Кремля уточняется, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

По информации пресс-службы президента Украины, Порошенко потребовал скорейшего освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем и колоний. Он обратил внимание на голодовку, которую объявили несколько граждан Украины, и выразил обеспокоенность состоянием их здоровья.

В свою очередь Путин указал на необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.

Пресс-служба Кремля отмечает, что президенты обсудили ситуацию в Донбассе с учетом намеченной на 11 июня встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" (Германии, России, Украины и Франции).