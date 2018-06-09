Трамп: "Я с первой минуты пойму, искренен ли Ким Чен Ын"

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправляется в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном с "миссией мира". Как сказал американский президент журналистам в Канаде, откуда - с саммита "Большой семерки" - он отправится в Сингапур, он чувствует себя "уверенно", хотя и признает, что речь идет о "неразведанной территории": лидеры США и Северной Кореи ранее в истории никогда не встречались.

По словам Трампа, в первую же минуту разговора с Кимом он поймет, серьезно ли настроен лидер КНДР. Если он почувствует, что Ким Чен Ын искренее не стремится к миру, он "не будет тратить время", сказал Трамп.

Встреча в Сингапуре намечена на 12 июня. О подготовке к ней активно пишет местная пресса. Как пишет в субботу издание The Straights Times, Ким Чен Ын будет питаться исключительно теми продуктами, которые будут привезены для него из Северной Кореи. С этой целью в воскресенье самолет Ил-76 доставит в Сингапур еду для северокорейского руководителя.

Вместе с питанием в Сингапур будут доставлены автомобили класса «люкс» Mercedes Benz, которые войдут в кортеж главы КНДР. Сам Ким Чен Ын будет передвигаться на BMW седьмой серии, который уже ожидает северокорейского гостя в Сингапуре.

Предполагается, что лидер КНДР прибудет к месту встречи на старом самолете Ил-62, которому, по всей видимости, придется приземлиться в Пекине для дозаправки. По данным СМИ, Ким Чен Ын вместе с северокорейской делегацией будет проживать в пятизвездочной гостинице Saint Regis, пребывание в которой власти Северной Кореи уже частично оплатили.

Упомянутые строжайшие меры персональной безопасности приняты на фоне сообщений о том, что Ким Чен Ын опасается покушения во время своего заграничного путешествия.

На саммите в Сингапуре Трамп намерен потребовать от Ким Чен Ына полного отказа от ядерного оружия. Как завил 8 июня госсекретарь США Майк Помпео в интервью NHK, в обмен США обещают обеспечить Пхеньяну гарантии безопасности и "более теплые политические отношения".