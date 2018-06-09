СМИ: Абрамович отказался продавать "Челси" богатейшему британцу

Российский олигарх Роман Абрамович, лишившийся права на проживание в Великобритании, отказался продавать футбольный клуб «Челси» богатейшему британцу Джиму Ратклиффу за 2 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает газета Daily Mail.

Хозяин нефтехимической корпорации Ineos Джим Ратклифф, состояние которого составляет свыше 21 миллиардов фунтов стерлингов, часто посещает домашний стадион "Челси".

В самой футбольной организации отказались комментировать решение босса, сославшись на его приверженность клубу, который тот приобрел в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.

По сообщениям неназванных источников газеты, Абрамович был «возмущен» тем, что ему не позволили посмотреть игру собственного клуба в финале Кубка Англии 19 мая. Отмечается, что именно после этого случая 51-летний российский олигарх решил попросить израильское гражданство. Паспорт еврейского государства даст ему право пребывать в Британии до полугода, однако не позволит работать на территории Соединенного Королевства.

У Абрамовича, состояние которого Forbes оценивает в 10,8 миллиардов долларов, возникли сложности с продлением долгосрочной британской визы после того, как власти запросили дополнительные документы о происхождении его средств. Такая мера в отношении олигарха была принята в рамках борьбы с отмыванием «грязных денег» из РФ. Решение последовало вскоре после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери — инцидента, в котором Лондон и его союзники обвиняют Россию.