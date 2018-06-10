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Трамп распорядился, чтобы США не подписывали коммюнике G7

U.S. -- U.S. President Donald Trump speaks to reporters before leaving the White House in Washington, June 8, 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение американским представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита "Большой семерки" в Канаде. Как следует из записей в твиттере Трампа, такое решение стало реакцией на высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который на пресс-конференции по итогам саммита вновь подверг критике позицию США по вопросам международной торговли, в частности введение пошлин на ввоз металлургической продукции.

Трамп назвал заявления Трюдо "нечестными", отметив, что пошлины США стали ответом на существующие в Канаде и других странах ограничения на импорт американских товаров.

Помимо международной торговли, на саммите возникли разногласия между США и их партнерами и по вопросу изменений климата. Участники саммита также не поддержали идею Трампа о необходимости вернуть Россию к дискуссиям в формате "Большой восьмерки".

Ранее утверждалось, что итоговое коммюнике саммита согласовали все лидеры стран "Большой семерки" - кроме США и Канады, это Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. В тексте документа говорилось о приверженности всех стран организации свободной торговле по единым правилам.

Трамп, однако, покинул саммит, не дожидаясь его завершения. Он объяснил это необходимостью подготовиться к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится 12 июня в Сингапуре.

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