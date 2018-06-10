Трамп распорядился, чтобы США не подписывали коммюнике G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение американским представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита "Большой семерки" в Канаде. Как следует из записей в твиттере Трампа, такое решение стало реакцией на высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который на пресс-конференции по итогам саммита вновь подверг критике позицию США по вопросам международной торговли, в частности введение пошлин на ввоз металлургической продукции.

Трамп назвал заявления Трюдо "нечестными", отметив, что пошлины США стали ответом на существующие в Канаде и других странах ограничения на импорт американских товаров.

Помимо международной торговли, на саммите возникли разногласия между США и их партнерами и по вопросу изменений климата. Участники саммита также не поддержали идею Трампа о необходимости вернуть Россию к дискуссиям в формате "Большой восьмерки".

Ранее утверждалось, что итоговое коммюнике саммита согласовали все лидеры стран "Большой семерки" - кроме США и Канады, это Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. В тексте документа говорилось о приверженности всех стран организации свободной торговле по единым правилам.

Трамп, однако, покинул саммит, не дожидаясь его завершения. Он объяснил это необходимостью подготовиться к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится 12 июня в Сингапуре.