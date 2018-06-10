Протестующие заблокировали участок Военно-Грузинской дороги

В Грузии жители курорта Гудаури, где из-за происшедшего накануне конфликта между грузинскими и российскими и украинскими парапланеристами полиция задержала четырех его участников, заблокировали движение на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей в Россию. Об этом сообщают в воскресенье грузинские СМИ.



По информации СМИ, на трассе образовались километровые очереди. Протестующие требуют освободить вызванных в полицию на допрос и задержанных участвовавших в конфликте четырех грузинских парапланеристов. Как сообщает МВД Грузии, "следствием установлено, что задержанные 9 июня в поселке Гудаури на территории, прилегающей к гостинице "Бидара", нанесли физические оскорбления гражданам России Федору Челышеву и Сергею Дементьеву, и повредили их автомобили".





Ранее сообщалось, что конфликт между грузинскими пилотами и группой парапланеристов из России и Украины перерос в драку, во время которой был избит Челышев. Когда же его вместе с другими прогнали с площадки для запуска параплана, в их автомобили полетели камни. МВД Грузии возбудило дело сразу по двум статьям УК Грузии "насилие" и повреждение чужой вещи", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет, сообщает "Интерфакс".

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий с Россией не только Грузию, но и Армению.