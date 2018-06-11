У Меркель нет приниципиальных причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение о поездке в Россию на чемпионат мира по футболу будет принимать, исходя из своего рабочего календаря. Принципиальных причин не ехать, у неё нет. С другой стороны, эту поездку можно совместить с политическими переговорами, сказала канцлер ФРГ в программе канала ARD.

По словам Меркель, она может представить себе ситуацию, при которой Россия снова станет частью "Большой восьмерки". Но для начала Москва должна продемонстрировать прогресс в реализации минских договоренностей, подчеркнула Меркель.

О том, что Россию необходимо вернуть за стол переговоров, в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

Меркель напомнила, что сейчас на повестке дня находится очередное продление санкций Евросоюза в отношении России. Канцлер подчеркнула, что ожидает, что это решение будет поддержано новым итальянским правительством. Беседа на эту тему с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте состоялась на саммите "Большой семёрки" в Квебеке. Ранее новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал идею Трампа о возвращении России в G8, однако, позже присоединился к позиции других представителей ЕС, которые возражают против этого.

Россию исключили из участников саммита "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма.