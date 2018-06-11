СМИ: Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле. Об этом сообщает южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источник, близкий к организации встречи двух лидеров в Сингапуре 12 июня.
По словам собеседника издания, приглашение от лица Ким Чен Ына содержалось в письме, переданном 1 июня Трампу заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур накануне. Американского президента сопровождают госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.
"Рад быть в Сингапуре. [Чувствуется] воодушевление в воздухе!" — написал президент США в твиттере.
Встречу лидеров США и КНДР уже называют исторической – руководители двух государств никогда в истории не встречались и даже не общались между собой по телефону. Главная тема встречи – ядерная программа Северной Кореи, Вашингтон настаивает на ядерном разоружении Пхеньяна.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможности подписания мирного договора с Пхеньяном при условии полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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