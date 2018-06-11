В Вильнюсе в честь Бориса Немцова назвали сквер у посольства России

В Вильнюсе напротив здания посольства России в Литве открыли сквер имени Бориса Немцова, где установили мемориальную табличку в память об убитом российском оппозиционном политике. Решение об этом было принято 23 мая городским советом Вильнюса.

На церемонии присутствовали несколько десятков жителей литовской столицы и представители партии Христианских демократов. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал решение городских властей "некорректным". Он признал, что это дело Литвы, чьим именем называть улицы, но ему не нравится, что это рядом с посольством России. Можно ведь было выбрать какое-нибудь другое место, - сказал российский дипломат.

В феврале в Вашингтоне, также напротив здания посольства России в США открыли площадь Бориса Немцова.

Российский политик был убит в центре Москвы 27 февраля 2015-го года. По делу об убийстве осуждены пятеро выходцев из Чечни. При этом, организаторы и заказчики убийства - не найдены. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.