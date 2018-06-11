Более 30 человек погибли в результате атак по всему Афганистану

Не менее 33 человек погибли в Афганистане 11 июня в результате четырех нападений, которые совершили экстремистские группировки. В Кабуле смертник привел в действие взрывное устройство. В провинции Газни взорвалась придорожная бомба. В провинциях Нангархар и Кундуз совершены скоординированные нападения.

По словам представителя министерства здравоохранения, 12 человек были убиты и более 30 получили ранения у входа в здание Министерства восстановления и развития села: в этот момент сотрудники ведомства выходили из здания, решив пораньше закончить свой рабочий день из-за мусульманского праздника Рамадан, рассказал представитель полиции. Ответственность за инцидент взяла группировка "Исламское государство".

В Кундузе под огнем экстремистов группировки «Талибан» погибли не менее 15 полицейских.

В восточной части Газни на заложенной у дороги бомбе подорвался микроавтобус, убив шесть человек, среди которых — женщины и дети, сообщил представитель губернатора провинции. По его словам, в других районах Газни произошли вооруженные столкновения, в которых погибли не менее трех полицейских и как минимум 10 талибов.

Боевые действия продолжились вопреки ранее достигнутой договоренности между афганскими властями и талибами. В соответствии с соглашением, между сторонами устанавливалось перемирие, посвященное окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Прекращение огня должно действовать с 11 по 19 июня.