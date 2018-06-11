Испания примет судно с ливийскими беженцами на борту

Испания примет судно Aquarius, находящийся в Средиземном море, с 629 мигрантами на борту. Об этом сообщает агентство France Press.

"Наша обязанность - помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасное пристанище этим людям", - заявил представитель премьер-министра Педро Санчеса. Уточняется что корабль будет сопровождён в Валенсию.

Ранее стало известно, что судно с мигрантами, спасёнными в территориальных водах Ливии, отказались принимать власти Италии и Мальты.

Aquarius принадлежит немецкой гуманитарной организации SOS Mediterranee. По ее данным, на борту находятся 15 человек с серьезными химическими ожогами, семь беременных женщин и несколько человек с гипотермией.