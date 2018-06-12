"Нормандская четверка" не договорилась по вопросу о миссии ООН

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины – так называемой "нормандской четвёрки" – на встрече в Берлине не смогли договориться по главному вопросу – о параметрах предполагаемой миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил, что идею размещения миротворцев ООН поддерживают и Киев, и Москва, но представления о том, каким должны быть мандат и зона ответственности миссии, "пока весьма далеки друг от друга". Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что между этими представлениями "лежат миры". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после переговоров, что план США и Украины по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе, которая возьмет под контроль всю территорию "ДНР" и "ЛНР" – и сама уже будет решать, кого избирать и как избирать, "полностью разрушает минские договоренности". В то же время, по словам Лаврова, встреча была "полезной". Ее участники обсудили гуманитарную проблему в Донбассе, а также договорились составить дорожную карту по вопросу освобождения пленных, передает ТАСС. Глава МИД ФРГ сообщил, что на переговорах в Берлине была также достигнута договоренность о разминировании территории в зоне конфликта.

Киев призывает разместить миротворцев по всей территории Донбасса, включая и неподконтрольный киевским властям участок границы с Россией протяженностью более 400 километров. "Голубые каски" должны разоружить незаконные вооруженные формирования, взять под контроль военные склады и защитить гражданское население, заявляют украинские власти. В Москве такие предложения отвергают и настаивают на предоставлении миротворцам только функции сопровождения представителей ОБСЕ. Кремль заявляет о необходимости вести диалог с лидерами сепаратистов и требует получить их согласие на размещение миссии ООН в Донбассе.

Договоренность по этому вопросу считается предпосылкой для следующей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.