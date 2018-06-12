В Томске активист создал молодежное демократическое движение "Весна"

Гражданский активист Сергей Чайковский 12 июня в Томске заявил о создании молодежного демократического движения "Весна".

О своей инициативе Чайковский сообщил в ролике, размещенном в Instagram. По его словам, движение выступает за соблюдение конституционных прав и свобод человека, а также против произвола властей.

По информации портала ТВ2, 11 июня листовки с символикой движения "Весна" появились у зданий администрации Томска и Томской области, региональной прокуратуры и Томского государственного университета.

В мае 2017 года 18-летний школьник Сергей Чайковский опубликовал открытое письмо, в котором попросил главу правительства России Дмитрия Медведева уйти в отставку. В нем Чайковский рассказал, что после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о "тайной империи" премьер-министра он подал заявление в региональное управление Следственного комитета о том, что Медведев, возможно, совершил коррупционное преступление, однако в ведомстве отказались провести проверку.​

В сентябре 2017 года Кировский суд в Томске признал виновными в совершении административного правонарушения организаторов и участников акции в поддержку Алексея Навального, в числе которых был Чайковский, которого оштрафовали на 10 тысяч рублей.