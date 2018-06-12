Житель Флориды, взявший детей в заложники, убил их

Все четверо детей, которых взял в заложники житель города Орландо (Флорида), найдены убитыми. По данным американских СМИ, 35-летний Гэри Линдси, открывший огонь по полицейским, застрелил всех заложников и покончил с собой.

Возраст погибших – от одного года до 11 лет. По данным ABC News, двое из них – дети самого Линдси, а еще двое – дети его сожительницы. Их тела полицейские обнаружили в понедельник вечером, когда смогли попасть в здание, в котором забаррикадировался преступник.

Перед этим сотрудники полиции предпринимали попытки вступить в переговоры с Гэри Линдси. Когда в воскресенье вечером они попытались попасть в помещение, по ним был открыт огонь. Один из полицейских получил тяжелое ранение.

По сообщениям городских СМИ, ранее Линдси подозревали в нанесении побоев сожительницам и попытке поджечь дом.