СМИ: автобусы из Донбасса смогут ездить в города ЧМ-2018

Действующие на неподконтрольной официальному Киеву территории Донецкой и Луганской областей Украины перевозчики смогут осуществлять автобусные рейсы в города России, принимающие чемпионат мира по футболу. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Новости Донбасса" со ссылкой на сформированное поддерживаемыми Россией сепаратистами "министерство транспорта" так называемой "ДНР".

По данным издания, на автобусы, которые ездят в Ростов-на-Дону и другие российские города, установили "программное оборудование" в соответствии с "требованием законодательства России".

Речь идет о подписанном президентом России указе об усиленных мерах безопасности на время проведения чемпионата мира по футболу. Он обязывает перевозчиков оснащать транспорт аппаратурой на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", а также подавать уведомление в транспортную дирекцию чемпионата.

Радио Свобода ранее сообщало, что запрет на передвижение автобусов в городах чемпионата, наложенный с 1 июня по 17 июля 2018 года, осложнил транспортную ситуацию на границе между Россией и подконтрольными сепаратистам территориями, фактически отрезав жителей Донецкой и Луганской областей от доступа к транспортным узлам Ростова-на-Дону.