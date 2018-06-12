В Новосибирске оппозиция провела "антимитинг" в День России

Более сотни жителей Новосибирска во вторник вышли на согласованную акцию протеста в центре города, организованную местным отделением партии “Россия будущего”. Активисты назвали её “антимитингом” в противовес официальным мероприятиям в честь Дня России, которые проводят городские и областные власти. Участники протеста напомнили, что в 1990 году, после провозглашения независимости, в стране началось становление демократии. Однако сегодня, по мнению выступающих, большинство прав и свобод в России перестало существовать. Люди держали в руках таблички, напоминающие о различных статьях Конституции, которые, по их мнению, уже фактически отменены или ограничены.



“Последний триумф новой, так называемой суверенной демократии мы с вами видели три месяца назад, 18 марта этого года. И теперь, видимо, этот триумф решено распространить, как передовой опыт, на все регионы нашей страны”, - заявил с трибуны руководитель новосибирского отделения партии “Россия будущего” Андрей Гладченко.

Спустя 28 лет после принятия Российской Конституции потерян самый главный институт демократии – свободные выборы, считает политик. Он сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что отказ мэра Новосибирска Анатолия Локтя участвовать в выборах губернатора, которые намечены на сентябрь этого года, подтверждает этот тезис.

Участники акции также были недовольны заключенным соглашением градоначальника и врио губернатора о проведении выборной кампании. По их мнению, в результате него конкуренции за пост главы региона фактически не будет, а главным претендентом на это место становится назначенный указом Владимира Путина чиновник Андрей Травников. Его главный конкурент, мэр-коммунист Локоть в гонке участвовать отказался. Главным лозунгом “антимитинга” стал слоган “Позорники оба”.