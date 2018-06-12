В Британии неонацист признался в покупке мачете для убийства депутата

Британец Джек Реншоу, состоявший в неонацистской группировке "Национальное действие", признался во вторник в покупке мачете для убийства депутата-лейбориста Роузи Купер. Реншоу является одним из шести предполагаемых членов крайне правой экстремистской группы National Action, представших перед судом в лондонском Олд Бейли, сообщает Рейтер.

Все шестеро обвиняемых отрицали членство в группировке "Национальное действие", запрещенной в 2016 году после убийства Джо Кокс, депутата от оппозиционной Лейбористской партии, при нападении на улице нациста-одиночки. Но как только началось судебное разбирательство, Реншоу признал себя виновным в подготовке террористического акта, для исполнения которого купил мачете с целью убийства Роузи Купер, другого лейбористского депутата.

Реншоу также признал, что готовил убийство женщины-полицейской, которого ему осуществить не удалось. Один из других обвиняемых, Кристофер Литго, не признал себя виновным в обвинениях в том, что он одобрил запланированное убийство Роузи Купер от имени "Национального действия".

Тем не менее, прокурор Дункан Аткинсон сказал, что Реншоу, несомненно, планировал насильственные действия по благословению Литго - "действия, связанные с убийством на основании политической или расовой ненависти".

Организация "Национальное действие" с 2013 года участвовала в кампании откровенно расистской, антисемитской и гомофобной пропаганды, благодаря которой она стремилась возбудить войну ненависти против этнических меньшинств и других лиц, которых она воспринимала как "предателей расы", - сказал Аткинсон присяжным.

В 2016 году депутат-лейборист Джо Кокс была смертельно ранена возле библиотеки в Берсталле, Западный Йоркшир, где она собиралась провести встречу с избирателями. Нападавший Томас Майр был членом неонацистской группировки.