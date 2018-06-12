Во Владивостоке задержанных активистов оставляют на ночь в полиции

Во Владивостоке пятерых активистов движения "Открытая Россия", задержанных сегодня во время конференции в местной гостинице "Экватор", собираются оставить на ночь в полиции. Об этом Радио Свобода сообщил активист Александр Щеголюк. Он добавил, что к задержанным до сих пор не пустили адвоката.

Представители движения готовят жалобу в Следственный комитет, а также готовы отстаивать свои интересы в Европейском суде по правам человека.

Ранее координатор правозащиты "Открытой России" Алексей Прянишников рассказал "Медиазоне", что на задержанных "пытаются" составить протоколы о неповиновении полицейским. О других обвинениях не сообщается. В отделении находятся председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров, координатор местного штаба Навального Владимир Дубовский, а также активисты Андрей Яроцкий, Мария Зинченко и Наталья Грязневич.

О том, что полиция и сотрудники центра по противодействию экстремизму ворвались на учредительное собрание "Открытой России", стало известно сегодня утром. Сообщалось, что Яроцкого сильно избили при задержании. Силу также применили к Дубовскому и Зинченко.