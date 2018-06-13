"Не раскачивайте катамаран": социальные сети о трагедии в Волгограде

Совершенно жуткая история произошла в День России в Волгограде - прогулочный катамаран столкнулся с баржей. Погибло 11 человек.

Иван Курилла:

Какой ужас...

Ирина Петкова:

Страшная трагедия произошла вчера вечером... погибли наши коллеги, их супруги и друзья.... скорбим... нет слов...в голове не укладывается, что это произошло...

Ну, конечно, написал! Тем более, что главным виновником бедствия оказался весьма одиозный бывший депутат, его спутниками - офицеры ГИБДД, и все они были пьяны.

Геннадий Вольман:

Плыл катамаран. Все были пьяны. Капитан не заметил баржу. Судя по всему, до 10 человек погибли.

Впрочем, не будем отвлекаться от гибели Европы и заката Запада

Александр Тверской:

В истории с катамараном, разбившемся на Волге, отражается вся Россия.

- Судном управлял пьяный бывший глава местного района, ранее отсидевший четыре года за хулиганство с применением оружия, нанесением побоев и применение насильственных действий сексуального характера.

- У хозяина судна не было никаких разрешений, лицензий на перевозку людей и документов на судно.

- Катамаран был перегружен и вместе 12 человек на нем плыли 16.

- На борту не хватало спасательных жилетов. И даже теми жилетами, которые были на борту, пассажиры предпочли пренебречь.

- Никаких билетов и судового журнала не было.

- Не были включены ночью опознавательные огни.

- Многие отдыхающие были пьяны вместе с рулевым.

Итог: столкновение с баржей. 11 трупов.

Ирек Муртазин:

Прогулочный катамаран «Елань-12», столкнувшийся с баржей, в этот день вообще не имел права покидать пристань. И потому, что не был зарегистрирован. И потому что, у собственника судна, находившегося за штурвалом, не было право управлять плавсредством. И потому, что в крови у погибшего Хахалева обнаружено 2,17 промиле алкоголя - это такое состояние опьянения, когда человек уже не может удержаться на ногах и слабо ориентируется в окружающем, не узнает других людей.



Среди погибших – командиры роты и взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД по Волгограду. Они не могли не видеть, в каком состоянии находится капитан судна, но, по всей видимости, не придали этому значения. За что и поплатились жизнями. И своими. И своих жен и детей.



Возможно, положились на Хахалева, послужившего главой Калачевского района Волгоградской области, поработавшего депутатом городской Думы Волгограда, приемного сына отставного генерала, бывшего руководителя Волгоградского управления ФСИН. В 2008 году Хахалев был приговоренного к четырем годам лишения свободы. Правда, это - мизерный срок за тот букет обвинений, который ему изначально инкриминировался: изнасилование, хулиганство, оскорбление сотрудников полиции, побои…



Освободился экс-чиновник и экс-депутат условно-досрочно. Администрация колонии посчитала, что он исправился. Но прошлым летом Хахалева вновь обвинили в изнасиловании, правда, и это обвинение не нашло своего воплощения в приговоре.



На момент гибели Хахалев был фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями»). Но с него даже подписку о невыезде не взяли, в отличие от его подельника, известного в Волгограде персонажа Сергея Хромова....



В связи с проведением в Волгограде четырех игр Чемпионата мира по футболу с 1 по 30 июня в городе и области введены усиленные меры безопасности. Сотрудники полиции, в том числе и дорожной-патрульной службы были отозваны их отпусков, у них отменены выходные. Однако усиление не помешало офицерам ДПС отправиться на катамаране праздновать день рождения своего коллеги в компании с находящимся под следствием судимым экс-депутатом.



И по всему получается, что к трагедии на Волге, унесшей жизни одиннадцати человек, привела длинная цепочка вроде бы случайных событий: кто-то гуманно отнесся к фигуранту серьезного уголовного дела, кто-то не выполнил должностные инструкции, кто-то не взял с него подписку о невыезде, кто-то не обратил внимания на пьяного за штурвалом катамарана… Но подобные случайности почти всегда заканчиваются бедой.

Зинаида Сава:

То, что случилось ночью на Волге, происходило в России уже тысячи раз - в самых разных вариантах. У владельца катамарана не было разрешения на перевозку пассажиров. На борту шла вечеринка - праздновался день рождения, но кораблик плыл без внешних огней и был абсолютно невидим в темноте. За штурвалом был классический антигерой из российских пьес - бывший волгоградский чиновник и депутат Дмитрий Хахалев. Он уже был судим за изнасилование и стрельбу, хотя, казалось бы, причём здесь это.

Тяжелая баржа подмяла под себя катамаран, и он моментально заполнился водой. Спаслись те, кто сумел среагировать - броситься через иллюминаторы и проемы наружу. Все остальные погибли. В том числе и сам капитан-депутат.

Наталья Шкурёнок:

Жуткая трагедия, столько погибших... Но я все равно не могу отвязаться от вопросов - что заставило людей отправиться в эту поездку? Сесть на переггруженный катамаран, за рулем которого находится пьяный водитель.?.. Не война, не от наступающего врага бегут.... Ну почему у наших людей напрочь отсутствует инстинкт самосохранения?.....

Павел Аптекарь:

Квинтэссенция отечественного <разгильдяйства>.

Каким самоуверенным <остолопом> нужно быть, чтобы в <задницу> пьяным встать за штурвал! При этом посадить в каюту и на борт, перегрузив свою посудину такими же пьяными друзьями и их родней без спасжилетов и еще пойти поперек судового хода перед носом у медлительного, но очень неповоротливого буксира с баржей.

У меня, немало ходившего под парусом, это никак в голове не укладывается.

Вопрос о контроле над маломерными и не очень кораблями и корабликами на такой оживленной магистрали, как Волга, тоже конечно, неизбежен.

Мария Арбатова:

Волга, катамаран, праздничная попойка на нелицензированном для перевозки катамаране, 11 трупов...

Как можно так относиться к своей и чужой жизни?

Ольга Туханина:

Трагедия с катамараном на Волге ужасна. Люди погибли семьями. Оно и понятно - отмечали день рожденья, все свои, друзья-близкие.

Но вот что поражает. Управлял судном человек, мягко говоря, известный. Господин Хахалев в свое время не только депутатсвовал и занимал посты, не только был пасынком генерал-майора внутренней службы, но и общался с людьми соответствующими. Полиция, ФСБ. С ними же и конфликтовал постоянно.

"Как рассказал источник, Хахалеву "приглянулась одна из отдыхающих - жена офицера ФСБ". Он пригласил ее покататься на водном мотоцикле, и женщина согласилась. Когда глава районной администрации и его спутница вернулись, Хахалев подошел к мужу женщины и сказал примерно следующее: "Завидую, уж больно жена у тебя хорошая. Три часа ее уламывал, а она так мне и не отдалась".

Чекист ударил Хахалева по лицу, после чего началась потасовка. Мужчин разняли, а обиженный Хахалев сходил за карабином, вернулся на базу отдыха и открыл стрельбу. Участникам вечеринки пришлось прятаться за стволами деревьев от свистевших пуль. Очевидцы вызвали на место происшествия ОМОН. Хахалев пытался оказать сопротивление, после чего был избит стражами порядка. Его госпитализировали с ушибом мозга" (с)

За эту историю г-н Хахалев был осужден сразу по пяти статьям (включая "насильственные действия сексуального характера"), отсидел четыре года, но не угомонился ни на йоту.

Человек ходил по жизни с табличкой "ищу приключений на свою задницу". Окружающие не могли этого не видеть, не знать.

И что же? Майор ГИБДД отправляется отмечать свой день рожденья вместе с женой и дочкой ночью с пьяным Хахалевым за штурвалом на судне, на котором и днем-то плавать не особо, а только стоять около берега и отдыхать за столом с видом на воду..

В результате все они погибли. И ещё восемь человек вместе с ними.

Не понимаю. Человек, конечно, внезапно смертен, всего не угадаешь никогда. Но тут - не понимаю.

Виталий Павлов:

Приходилось встречаться с негодяем, покуда он был главой администрации района в кабинете его зама, бывшего то ли полковника, то ли подполковника КГБ. Вот где клоака была.

Сотрудники Следственного комитета задержали владельца лодочной станции, с которой вышел злополучный катамаран.

Ирина Брахман:

По версии следствия, 47-летний гендиректор ООО «Пристань» не предпринял никаких действия по предотвращению выхода катамарана в акваторию Волги. Также следователи проводят обыск в доме капитана катамарана.<...>



Теперь представляем ситуацию. Ты владелец лодочной станции, к тебе вваливается компания из бухих людей, которые тебе в рожу, дыша перегаром, тычут свои удостоверения из ГИБДД. Что ты будешь делать?

Людмила Доманина:

Почему эти порядочные сотрудники ГИБДД позволили пьяному управлять судном и сами поехали?

Сергей Тихонов:

Ещё надо задержать сторожа лодочной станции, который пропустил пьяную компанию, ещё владельца и продавца магазина продавших алкоголь этим людям и на всякий случай директора завода изготовившего "орудие преступления" катамаран.

Аркадий Бабченко:

Странно. Скорбели-скорбели, свечки на аватарки ставили-ставили, "же сви "Булгария" писали-писали, Бабченко, который говорил, что это все равно обязательно повторится, потому что тут так принято, с <дерьмом> за нескорбление мешали-мешали...

Не помогло!

Как же так?

Странно.