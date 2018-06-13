Получивший паспорт РФ Монсон прошел праймериз "Единой России"

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, которому в конце мая президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство, прошел праймериз "Единой России" и получил возможность баллотироваться в городской совет подмосковного Красногорска.Об этом сам Монсон заявил на церемонии получения российского паспорта в Красногорске, сообщает "Интерфакс".

В администрации Подмосковья агентству подтвердили эту информацию, но отметили, что результаты праймериз ещё будут рассмотрены "Единой Россией". После чего спортсмен вероятнее всего будет выдвинут в едином списке партии для голосования и 9 сентября пойдет на выборы в горсовет Красногорска.



Монсон родился в США в 1971 году. Провел в смешанных единоборствах 85 боев, одержал 60 побед. В России широкую известность он получил после боя с Федором Емельяненко в Москве в ноябре 2011 года, когда публика в зале освистала Владимира Путина, бывшего тогда премьером. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому. Он, в частности, начинает бои под гимн Советского Союза. Монсон также неоднократно посещал аннексированный Крым и районы украинского Донбасса, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов. В прошлом году сообщалось, что он получил паспорт так называемой Луганской народной республики. В 2016 году его позвали вести передачу на канал Russia Today.

В апреле 2018 года подмосковные власти заявили, что Монсон намерен купить квартиру в Красногорске и открыть там свою школу единоборств. Сам спортсмен не исключил, что в будущем будет баллотироваться в Госдуму.