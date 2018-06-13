США обвинили 5 россиян в обходе санкций против сирийского режима

Соединённые Штаты обвинили пятерых россиян в нарушении экономических санкций против режима президента Сирии Башара Асада. Каждому из обвиняемых может грозить до 25 лет тюрьмы и большие штрафы.

Речь идёт сотрудниках логистической компании "Совфрахт". Помимо россиян по делу также проходят трое сирийских бизнесменов. Всем восьми фигурантам суд в Вашингтоне предъявил обвинения в отмывании денег и использование крымской судоходной компании для отправки авиационного топлива в Сирию. Следствие считает, что подсудимые создали подставные компании, используя фальшивые документы и отчеты о доставке, чтобы обойти американский санкции против режима Асада.

В Министерстве юстиции не уточняют, где в данный момент находятся обвиняемые. В ведомстве также отметили, что цель санкций против сирийского режима – не допустить, чтобы Дамаск получил доступ к оружию массового поражения и способствовал распространению терроризма.