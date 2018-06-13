Суд во Владивостоке оштрафовал руководителей "Открытой России"

Суд во Владивостоке в среду оштрафовал задержанных накануне председателя "Открытой России" Андрея Пивоварова и пресс-секретаря движения Наталью Грязневич. Их признали виновными по статье "Неповиновение сотруднику правоохранительных органов". Об этом Грязневич написала в фейсбуке. Ей назначили штраф в 600 рублей, Пивоварова оштрафовали на тысячу рублей.

Накануне во Владивостоке были задержаны пятеро участников учредительной конференции отделения "Открытой России". Одного из них, члена совета движения Андрея Яроцкого сильно избили. Активистка Мария Зинченко во время задержания упала в обморок, она получила травмы. У координатора местного штаба Навального Владимира Дубовского, который также пострадал при задержании, в полиции забрали паспорт и не вернули, потому что он якобы потерялся. Активисты не могли передать задержанным еду и воду, к ним долго не пускали адвоката. Задержанные Андрей Пивоваров, Владимир Дубовский, Андрей Яроцкий, Мария Зинченко и Наталья Грязневич провели в отделении полиции всю ночь.

В пресс-службе "Открытой России" сообщили, что пожаловались на действия полиции в Европейский суд по правам человека.