Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по делу МН17

Парламент Нидерландов одобрил подписанное в прошлом году с Украиной соглашение об уголовном преследовании лиц, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского "Боинга" в июле 2014 года над Донбассом.

Утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в голландском суде, скорее всего, в Гааге.

Договоренности касаются голландской юрисдикции и права уголовного преследования, регулируют правила допроса подозреваемых, позволяют проводить суд посредством видеоконференции. Они также обязывают Украину приводить в исполнение обвинительные приговоры суда, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Одобрение соглашения парламентом Нидерландов "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок.

Ранее правительство НИдерландов заявило, что не видит ответственности властей Украины за катастрофу малайзийского "Боинга".

Самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что ракета, сбившая "Боинг", была выпущена комплексом "Бук", который принадлежал российским вооруженным силам. Как уже было установлено ранее, "Бук" был переправлен на территорию Украины, контролируемую пророссийскими сепаратистами, из России. Причастны ли к крушению непосредственно российские военнослужащие, пока не ясно.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17.Москва все обвинения отрицает.