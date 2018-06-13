Бензин по 100 рублей за литр это реальность. Leon Kremer #8

Заморозка цен на бензин перед выборами привела к резкому их скачку. Ситуации на топливном рынке продолжает ухудшаться. Cнижается конкуренция, увеличивается влияние крупных компаний. Государство снизило акцизы на топливо, но это лишь притормозило рост цен. Необходимо ведение совершенно иной экономической политики. Если ничего не предпринять, цена на бензин в РФ вырастет до общемировой, а это 1.5 доллара или примерно 100 руб за литр. Россияне винят в повышении цен правительство и нефтедобывающие компании. Цены на топливо влияют абсолютно на все сферы экономики, а значит необходимо разобраться, в чем же причины их роста?