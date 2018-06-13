Власти Германии призвали граждан не брать смартфоны на ЧМ-2018

Власти Германии призвали чиновников не брать с собой современные экранные устройства на чемпионат мира по футболу в России, чтобы не стать объектами шпионажа, сообщает Deutsche Welle. Вместо смартфонов немецким гражданам предлагается взять кнопочные телефоны без доступа к интернету. Об этом говорится в инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна — Вестфалии, изданной специально в преддверии спортивного мероприятия.

Такие рекомендации были выпущены после известий о том, что в России полицейские все чаще стали без объяснений причин изымать у иностранных путешественников телефоны, а затем возвращать их владельцам. Как выяснялось позже, российские правоохранители похищали данные с устройств, рассказал представитель регионального МВД в беседе с Deutsche Welle.

Другой причиной для издания инструкций стало российское нововведение. Речь идет о процедуре оформления так называемого "паспорта болельщика" — Fan ID, с которым футбольный зритель получает безвизовый въезд в РФ и другие преимущества. При получении "паспорта" он должен согласиться на передачу большого количества своих персональных данных в базу российских спецслужб. Как рассказывала радиостанция Bayerischer Rundfunk, набор личных сведений такого качества в ФРГ "не запрашивают даже органы госбезопасности".

Отмечается, что Берлин рассматривает Россию в качестве одной из 30 стран риска для германских носителей государственной тайны.

Ранее глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина рекомендовал американцам, которые едут в Россию на чемпионат мира по футболу, не брать с собой гаджеты, поскольку их могут взломать хакеры, контролируемые российским правительством.