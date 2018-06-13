В городах Крыма возникли перебои с электричеством и связью

В ряде населенных пунктов аннексированного Россией Крыма в среду начались перебои с электричеством и мобильной связью. По данным источников "Крыминформ", без света остался весь полуостров. Источник в компании "Крымэнерго" позднее заявил, что подача электроэнергии возобновлена.

Ранее сообщалось о пробках в Симферополе, которые начались из-за остановки троллейбусов, а также отключении света в Евпатории, Севастополе, Ялте и других городах.

По данным ТАСС, причиной перебоев могла стать авария на расположенной в Краснодарском крае электростанции. Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что речь идет о подстанции "Тамань".

Летом прошлого года в Крыму также возникли проблемы с энергоснабжением. Тогда сообщалось об отключении линий энергомоста из-за сработавшей противоаварийной автоматики.