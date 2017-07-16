Перетягивание рубильника

Скандальная ситуация с незаконной поставкой в Крым газотурбинного оборудования, изготовленного немецкой компанией Siemens, вновь оживила тему электроснабжения полуострова. В 2014–2016 годах этот вопрос стоял достаточно остро: из-за энергоблокады полуострова со стороны Украины крымчане подолгу сидели в потемках. Сейчас проблем со светом в Крыму нет. Но если немецкие турбины придется возвращать, строительство тепловых электростанций затянется на неопределенный срок, и тогда в ближайшие годы республика вновь столкнется с дефицитом электроэнергии.

Жизнь в потемках

На протяжении десятилетий Крым получал львиную долю электроэнергии от материковой Украины. Доля собственной генерации не превышала 30%. Забрав Крым себе, Москва была вынуждена в срочном порядке решать проблему со светом, поскольку Киев по понятным причинам обесточил захваченный полуостров.

Первые перебои с электроэнергией возникли еще летом 2014 года, через несколько месяцев после аннексии, и продолжались вплоть до Нового года. Затем Россия и Украина смогли договориться об энергоснабжении Крыма: Москва поставляет электричество Киеву, а тот обеспечивает светом спорный полуостров. Контракт должен был действовать в течение года, но в ноябре 2015-го в дело вмешались украинские гражданские активисты. Они взорвали линии электропередачи, ведущие в Крым. Полуостров погрузился во тьму.

В домах крымчан загорелись свечи и керосиновые лампы. Повсюду зажужжали бензогенераторы, на которые возник сумасшедший спрос. Эти агрегаты появились не только у владельцев торговых точек, заведений общепита и жителей сельской местности, но и у обитателей обычных городских квартир. Последние разместили мини-электростанции прямо на балконах. Чтобы обеспечить светом больницы, школы, детские сады и котельные, Москва перебросила в Крым полтора десятка мобильных газотурбинных электростанций (ГТЭС) и сотни дизель-генераторных установок.

Из-за охватившего Крым блэкаута Кремлю пришлось ускорить работы по строительству энергомоста, по которому на полуостров потекло электричество с Ростовской АЭС. Первые две нитки энергомоста ввели в строй в декабре 2015 года, через несколько недель после подрыва ЛЭП на границе с Херсонской областью. Тем не менее крымчанам пришлось почти три месяца жить в режиме жесточайшей экономии электроэнергии. Повсюду шли веерные отключения по графику "3 через 3", "2 через 2", "2 через 4" и так далее. Иногда в жилых домах свет горел всего по 6–8 часов в сутки, при этом в случае возникновения аварий (а их число резко возросло) люди порой сидели без электричества по пять дней.

Режим чрезвычайной ситуации сняли лишь в мае 2016-го, после подключения третьей и четвертой ниток энергомоста. Переток электроэнергии с материковой России возрос до 800 МВт. С учетом мобильных ГТЭС (285 МВт) и собственной генерации (около 195 МВт) общий объем электроснабжения полуострова достиг 1280 МВт, что сопоставимо с уровнем украинского периода.

Да будет свет!

Уже больше года крымчане не вспоминают о массовых отключениях света. Обычный уровень потребления электроэнергии на полуострове – 900 МВт, в пиковые часы он достигает 1100 МВт, так что хватает с запасом даже в курортный сезон. В случае экстраординарных перегрузок (по данным российского Минэнерго, рекордный показатель потребления составил 1432 МВт) предусмотрен перевод потребителей на децентрализованное энергоснабжение от дизель-генераторных установок. Дизель-генераторы и мобильные ГТЭС не стали увозить обратно в Россию, а на всякий случай решили оставить на полуострове.

Федеральные чиновники уверенно заявляют, что на сегодня Крым и Севастополь не испытывают никаких проблем с электроснабжением. "Дефицита нет", – утверждал в мае заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

О том же говорят и в компании "Севастопольэнерго", которая занимается передачей и распределением электроэнергии на территории города федерального значения. "Мы поставляем столько [электроэнергии], сколько нам дает ГУП "Крымэнерго", которое занимается распределением энергии по всему Крыму. Никаких лимитов сейчас нет. Если появляется какой-то лимит, они нам сообщают. За последнее время такого не было. С момента окончания чрезвычайной ситуации [в мае 2016 года] никаких проблем с энергоснабжением у нас нет", – сообщила Радио Свобода пресс-секретарь "Севастопольэнерго" Мария Коротченко.

Жители разных городов Крыма, опрошенные корреспондентом Радио Свобода, говорят, что не припоминают, чтобы за последний год у них надолго выключали свет. Отключения иногда случаются, но происходит это из-за обрыва линий, аварий на подстанциях или плановых ремонтных работ, а не из-за нехватки напряжения, подтверждают в пресс-службе "Крымэнерго". Примечательно, что треть всех аварийных отключений в прошлом году случились по вине птиц: пернатые и их помет часто становятся причиной коротких замыканий на высоковольтных воздушных линиях, говорят энергетики.

Осмелевшие крымчане постепенно избавляются от приобретенных во время блэкаута бензогенераторов. Сообщениями об их продаже пестрят сайты с бесплатными объявлениями. Впрочем, многие хозяева частных домов не спешат расставаться с автономными источниками электроэнергии. "Пусть стоит на всякий пожарный. В хозяйстве пригодится. Зимой провода часто рвутся от снега, включаем генератор", – поясняет в разговоре с корреспондентом Радио Свобода водитель автобуса Игорь, который живет в горном поселке рядом с Ялтой.

Зачем нужны ТЭС

Несмотря на все кажущееся благополучие, проблемы с обеспечением Крыма электроэнергией по-прежнему остаются. По расчетам региональных чиновников, к 2020 году энергопотребление на полуострове вырастет вдвое по сравнению с нынешними значениями – до 2,6 ГВт. Обеспечить растущие потребности призваны две газовые теплоэлектростанции (ТЭС), строительство которых предусмотрено принятой вскоре после аннексии программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года".

Строительство первой станции ведется под Симферополем, в окрестностях села Строгановка, вторую возводят рядом с Севастополем. Объекты суммарно дадут Крыму 940 МВт электроэнергии. Полная стоимость двух ТЭС и сопутствующей энергетической инфраструктуры оценивается в 72 млрд рублей, из которых 25 млрд составят бюджетные средства. Объекты строятся довольно быстро: если год назад на стройплощадке Севастопольской ТЭС заливали фундамент и ставили арматуру для колонн, то сейчас полным ходом идет монтаж каркасов зданий, стеновых ограждающих конструкций и кровли – это заметно стороннему наблюдателю, а в Минэнерго РФ говорят, что рабочие уже занимаются внутренней отделкой помещений и монтажом оборудования.

Первую очередь – по одному блоку мощностью 235 МВт на каждой станции – изначально планировали ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года. Вторую очередь – еще два блока суммарной мощностью 470 МВт – предполагалось сдать в 2018 году. Однако в конце прошлого года крымские власти заявили о полугодовом отставании от графика. Таким образом, сдача первой очереди сместилась на начало 2018 года, а второй – на 2019-й. Чиновники в Москве и на местах твердо обещали уложиться в эти сроки, однако инцидент с немецкими турбинами может внести серьезные коррективы в строительство крымских ТЭС.

Еще на стадии проектирования станций сообщалось, что освещать республику будут газовые турбины большой мощности SGT5-2000E, произведенные в России по технологиям и при участии немецкой компании Siemens. Доступных альтернатив этому оборудованию авторы проекта не придумали, мнением немецкого концерна не поинтересовались. О вероятных проблемах с поставкой турбин еще в 2014 году предупреждал занимавший в то время пост председателя законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый. Он указывал на санкции, введенные Евросоюзом в отношении экспорта технологий и оборудования для крымской энергетики, и выступал против строительства двух мощных ТЭС, предлагая вместо них построить несколько электростанций меньшей мощности с полностью российской "начинкой". Но проект Чалого отклонили.

Чьи турбины?

О том, что Siemens будет возражать против поставки своего оборудования в Крым, несколько раз говорилось на протяжении 2016 года. Однако громкий скандал разразился только в июле 2017-го, когда стало известно, что две из четырех турбин уже совершили вояж из Тамани в Крым и готовы к установке на строящихся объектах. Немецкий концерн, явно не ожидавший от российских партнеров такой наглости, в конце концов потащил в суд "дочку" госкорпорации "Ростех" – ООО "Технопромэкспорт", которое непосредственно занимается строительством крымских ТЭС. Siemens называет поставку своего оборудования на обложенный санкциями полуостров грубым нарушением контрактных соглашений и требует вернуть турбины в Тамань.

Официальные лица в Москве утверждают, что никаких немецких турбин в Крыму нет, а на местных ТЭС будет установлено исключительно российское оборудование "с использованием элементов зарубежного производства". Немецкая сторона с такой трактовкой событий, естественно, не согласна.

Какими последствиями этот конфликт может обернуться для крымской энергетики, остается только гадать. Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее предупредил о том, что ситуация с турбинами может привести к переносу окончания первой очереди строительства ТЭС на середину 2018 года. Но очевидно, что, если компромисс по сименсовским турбинам найден не будет, стройка и вовсе может встать.

Ситуация для Крыма осложняется тем, что даже введение в строй Севастопольской и Симферопольской ТЭС не решит всех проблем. Если объекты все же будут достроены, суммарная генерация достигнет 1970 МВт, в том числе 1120 МВт – собственное производство и 850 МВт – переток по энергомосту Кубань – Крым. Даже при задействовании резервных источников (ГТЭС и дизель-генераторов) перспективные потребности (2,6 ГВт) будет обеспечить затруднительно.

Спрос между тем продолжает расти: крымские власти недавно заявили о желании полностью электрифицировать железную дорогу на полуострове, которая, как ожидается, возобновит полноценную работу после открытия железнодорожной части Керченского моста. Именно поэтому в июне этого года министр энергетики РФ Александр Новак объявил о том, что в Крыму будут дополнительно построены объекты малой генерации на 100-120 МВт, которые дадут полуострову недостающую мощность. Но простые арифметические подсчеты показывают, что если большие ТЭС так и не вступят в строй, то через три-четыре года ситуация с электроснабжением республики вновь может стать критической.

Достроят или нет?

Перед Москвой стоит выбор: настоять на том, что турбины произведены в России, достроить ТЭС и тем самым спровоцировать усиление санкционного давления; или же пойти на попятную, вернуть турбины и фактически поставить крест на проекте крымских электростанций. Найти замену немецко-российским турбинам не представляется возможным. Весной Ростех пытался договориться о поставках аналогичного оборудования с Ираном, но эти переговоры ни к чему не привели.

В Крыму не берутся оценивать вероятность прекращения строительства электростанций. "Потребление, конечно, растет. Но как будет решаться проблема с поставками в будущем [если ТЭС не будут достроены], я пока не могу сказать. Сейчас никто таких прогнозов не делает", – заявила представитель "Севастопольэнерго" Мария Коротченко.

Руководитель Крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Виктор Тарасенко в беседе с Радио Свобода выразил надежду на то, что строительство электростанций все же доведут до конца. "Нам нужно обезопасить себя с точки зрения экономических и политических моментов. Только [новые тепловые] электростанции могут обеспечить необходимый оптимум для того, чтобы жили люди, работала экономика. В плане развития ветровой и геотермальной энергии у Крыма огромный потенциал, это даст качественные улучшения в плане экологии, но это задача на отдаленную перспективу", – отметил эксперт. При этом он затруднился предположить, к каким последствиям может привести прекращение строительства ТЭС.

Бросить станции на полпути – значит выставить себя на посмешище, дать пищу для пересудов, что у России в Крыму не все так гладко. В Москве никогда на это не пойдут

Сотрудник одной из энергетических компаний Крыма, попросивший сохранить его анонимность, в разговоре с корреспондентом Радио Свобода предположил, что скандал с участием Siemens и возможное усугубление отношений с Западом не являются для Москвы веской причиной отказываться от электрификации полуострова. "ТЭС в Крыму – это большой имиджевый проект для России, как Керченский мост. Бросить станции на полпути – значит выставить себя на посмешище, дать пищу для пересудов, что у России в Крыму не все так гладко. В Москве никогда на это не пойдут. Пусть это будет сделано в ущерб себе, пусть все немецкие компании выведут из России свои активы, пусть Запад примет новый пакет санкций, но никому диктовать свои условия по Крыму российское руководство не позволит", – считает крымчанин.

Между тем немецкое деловое издание Wirtschafts Woche сообщило, что в Siemens уже обдумывают выход из всех российских проектов. Впрочем, позже в компании охарактеризовали эту информацию как "спекуляцию".