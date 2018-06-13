Церемонию открытия ЧМ-2018 в Москве посетят лидеры 17 стран

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков навал 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу. Она пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июня.

В основном в список вошли страны Латинской Америки и СНГ, а также не признанные большинством стран мира Абхазия и Южная Осетия. Из всех 17 стран из списка только две – Саудовская Аравия и Панама – участвуют в соревнованиях чемпионата.

От Саудовской Аравии церемонию посетит наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Северную Корею на открытии чемпионата представит председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили чиновники четырех стран-участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша. О возможном дипломатическом бойкоте соревнований также сообщили депутаты Европарламента.

