"Это повлияет на имидж России". Коррупция и чемпионат мира по футболу

В день открытия в России чемпионата мира по футболу Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" представил доклад "Золото Мундиаля", посвященный коррупции при подготовке к этому турниру. По данным РБК, чемпионат мира-2018 стал самым дорогим футбольным событием в истории планеты – расходы на его проведение оцениваются в 883 миллиарда рублей. Ради него Россия свернула строительство ряда социально значимых объектов. Возведение стадионов сопровождалось громкими коррупционными скандалами.

В ранее опубликованной первой части доклада говорится о завышении стоимости новых и реконструкции старых стадионов. Во второй части его авторы публикуют более точные цифры затрат на чемпионат в российских регионах и делают вывод, что строительство спортивных объектов вряд ли экономически оправданно. Доклад доступен на сайте "Яблока". Его авторы обращают внимание, что строительство спортивных объектов проходило и с другими нарушениями – рабочим не выплачивали заработную плату, и они устраивали забастовки. Экологи в разных регионах говорили о нарушениях природоохранного законодательства ради чемпионата.

По данным авторов доклада, больше всех на футбольных стройках заработали депутат из Татарстана Равиль Зиганшин, а также "короли госзаказа" Арас Агаларов и Геннадий Тимченко, которых называют друзьями Владимира Путина. На их фирмы приходится 76,5 процента общей суммы, потраченной на возведение стадионов (от 169,2 миллиарда рублей). Конечные бенефициары чемпионата неизвестны, потому что власти не публикуют данные о субподрядчиках строек.

Кроме строительства и реконструкции стадионов, в бюджет чемпионата включены работы по благоустройству, ремонт дорог, питание и транспортное обслуживание охраняющих соревнования полицейских, фестивали и другие мероприятия в честь чемпионата.

В докладе отмечается, что Топ-10 стадионов, построенных с нарушениями, возглавляет “Волгоград Арена”. Второе место делят сразу три объекта: "Зенит Арена", "Самара Арена", "Ростов Арена". Далее – стадион в Калининграде, "Волга Арена" в Нижнем Новгороде и "Мордовия Арена" в Саранске. Основные нарушения при подготовке к чемпионату: завышение стоимости стадионов, отставание в сроках, нарушение технических требований, невыплата зарплат строителям, экологические нарушения. Авторы уточняют, что информацию они находили в открытых источниках.

По данным ЦАП партии "Яблоко", специально к чемпионату его оргкомитет создал три НКО, которые получили 6,56 миллиарда рублей из государственного бюджета – это "Оргкомитет-2018", "Транспортная дирекция-2018" и "Арена-2018". Отмечается, что все три организации получают госконтракты как единственные поставщики. Основной объект заказов ‒ строительный контроль за объектами чемпионата. В конце 2015 года на балансе "Оргкомитета "Россия-2018" числилось 1,4 миллиарда рублей. На строительный контроль организация получила 863,8 тысячи рублей по госконтрактам от Нижегородской, Ростовской, Свердловской областей, а также муниципалитетов Екатеринбурга и Сочи. Как потрачены остальные деньги – неизвестно, отмечают эксперты.

Также авторы доклада анализируют, сколько потратят на чемпионат мира принимающие его российские регионы. Они обращают внимание, что стоимость изначально заявленных смет постоянно возрастает. К примеру, в 2014 году Москва планировала потратить на чемпионат 188,6 миллиарда рублей. Но в декабре 2017 года расходы выросли еще на 35,6 миллиарда.

На фестиваль "Цветущий Татарстан" выделено 13 млн, при этом для строительства стадиона вырубили 100 деревьев

В докладе говорится, что Татарстан потратит на подготовку и проведение футбольного чемпионата 4,4 миллиарда рублей. В том числе 49,9 миллиона пойдут на проведение видеоконференции во время чемпионата. 30,6 миллиона – на транспортное обслуживание командированных полицейских. Еще 13,4 миллиона рублей регион потратит на два фестиваля в честь чемпионата мира: "Все флаги в гости едут к нам" и "Цветущий Татарстан". Эксперты напоминают, что строительство "Казань Арены" сопровождалось протестами экологов. На месте рощи возле стадиона было вырублено более 100 деревьев и построена парковка.

В Сочи проведут фестиваль болельщиков за 264 млн рублей

В Краснодарском крае на чемпионат официально выделено 5,1 миллиарда рублей из краевого бюджета и 92,2 миллиона из местных бюджетов, пишут авторы доклада.В сумме это почти половина расходов на чемпионат в Краснодарском крае. Самыми крупными побочными расходами в Сочи стала закупка на проведение "фестиваля болельщиков" за 264 миллиона рублей с 14 июня по 15 июля. Оформление города к чемпионату обойдётся в 35,6 миллиона. Власти Сочи даже закупили систему автоматического полива за 18,4 миллиона и тоже приурочили её к соревнованиям.

​Самарская область потратит на соревнования 42,864 миллиарда рублей. Самая крупная инфраструктурная закупка, отмечается в докладе, – строительство сооружения по сбору, очистке и перекачке сточных вод со стадиона – она обошлась в 835,5 миллиона рублей. 741 миллион потрачен на строительство трамвайной линии к стадиону. Еще 406,7 миллиона – на создание системы видеонаблюдения "Безопасный город" около стадиона. Подготовка к чемпионату в Самаре сопровождалась антикоррупционными расследованиями. В 2016 году в министерстве строительства Самарской области прошли обыски в связи с возможной фальсификацией документации строительства стадиона, –​ напоминают авторы.

То же самое происходит и в Саранске, который потратил на чемпионат 18,35 миллиарда рублей – строительство стадиона "Мордовия-Арена" проходило с нарушениями и сопровождалось уголовными делами. В мае 2018 года два сотрудника компании-застройщика были осуждены за хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения. В то же время строители стадиона планируют перекрыть дороги к стадиону из-за невыплаты зарплат, – говорится в докладе.

В Волгограде сумма задолженности строителям составила более 20 млн рублей

​Волгоград потратит 15,8 миллиона рублей на разработку транспортной стратегии к чемпионату, еще 5,4 миллиона пойдут на покупку сувениров. В то же время сумма задолженности строителям составила более 20 миллионов рублей, а в отношении субподрядчика строительства возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплат сотрудникам. Строительство стадиона велось с нарушением техники безопасности, в результате чего произошло несколько ЧП с жертвами среди строителей.

У стадиона в Ростове-на-Дону во время дождя протекает крыша

Также власти Волгограда решили понизить уровень Волги перед чемпионатом, чтобы гостей города не беспокоили мошки.

Ростов-на-Дону потратит на чемпионат 81,1 миллиарда рублей – в том числе 94,8 миллиона на покупку бензина и дизельного топлива для местных полицейских. Строители стадиона также протестовали против задержки зарплат. По информации пользователей соцсетей, стадион построен с нарушениями, поэтому во время дождя у него протекает крыша.

Калининград потратит на чемпионат 17,37 миллиарда рублей. На берегоукрепление острова, на котором стоит стадион, город направил 2,77 миллиарда (две закупки на 1,4 и 1,37 миллиарда рублей). 359 миллионов ушло на повышение плотности грунтов. Еще 354 миллиона власти потратили на строительство набережной к чемпионату.

При строительстве стадиона в Калининграде украли 750 млн рублей

Комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) нашла многочисленные нарушения на стадионе в Калининграде: вопросы вызвали качество материалов, надежность электроснабжения, наличие вентиляции. Сроки сдачи стадиона неоднократно переносились. В начале 2018 года МЧС России выявила нарушения пожарной безопасности на стадионе. Возбуждено уголовное дело и проводится расследование хищений на сумму более 750 миллионов рублей.

На управление пассажирскими перевозками в Екатеринбурге была заказана научная работа за 17 млн рублей

​Екатеринбург потратит на чемпионат 25,73 миллиарда рублей. Для управления пассажирскими перевозками во время соревнований была заказана научная работа за 17 миллионов рублей. На автобусные перевозки в Екатеринбурге во время чемпионата будет потрачено еще 13,5 миллиона.

Общий объем финансирования чемпионата мира в Петербурге составил 145 миллиардов рублей. 353,8 миллиона пойдут на проведение Фестиваля болельщиков. Еще 22,8 миллиона город израсходует на цветочное оформление к чемпионату, а 11,2 миллиона – на праздничное украшение города. Стоимость стадиона "Зенит Арена" за время строительства выросла в несколько раз – с 7,6 до 41 миллиарда рублей, неоднократно менялся генподрядчик, был задержан вице-губернатор Марат Оганесян. Главный тренер "Зенита" сообщал, что поле стадиона не пригодно даже для тренировок, а комиссия ФИФА признала стадион не соответствующим международным стандартам.

Форма для волонтеров чемпионата обойдется в 18, 1 млн рублей

​Нижний Новгород тратит на чемпионат 41,56 миллиарда рублей. В том числе 786 миллионов будет израсходовано на транспортную инфраструктуру города. 40,3 миллиона уйдет на установку ограждений . На декоративно-художественное оформление города потрачено 37,2 миллиона рублей. Форма для волонтёров чемпионата обойдется бюджету в 18,1 миллиона, еще 9,2 миллиона рублей уйдет на декорирование нежилых зданий Нижнего Новгорода.

О том, кто получает выгоду от нарушений при строительстве спортивных объектов, и для чего России столь дорогостоящий чемпионат, Радио Свобода рассказал один из авторов доклада, заместитель директора Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Алексей Карнаухов:

Стадионы в России обошлись в 212,5 млрд рублей, сумма завышения существенная

– Основные наши выводы в том, что Россия многократно завысила стоимость стадионов по сравнению с зарубежными аналогами, с аренами в Европе и мире, которые строились за последние годы. Мы отдельно сравнивали строительство новых стадионов и реконструкцию старых, брали данные международных аудиторов, компании KPMG, и сравнивали со стадионами, которые строились во Франции к Евро-2016. По нашим данным, суммы по сравнению с аналогами за рубежом завышены на 95 миллиардов рублей. Всего стадионы в России обошлись в почти 212,5 миллиарда рублей, то есть сумма завышения действительно существенная.

–​ С чем вы это связываете, почему настолько все завышено?

Генподрядчики так или иначе связаны с Путиным

– В первую очередь – с коррупционной составляющей, которая состоит в том, что распределение средств на подготовку чемпионата изначально проходило непрозрачно. Средства были переданы конкретным крупным генподрядчикам, из которых большинство так или иначе либо связаны с Путиным: либо они друзья президента, либо вхожи в коридоры власти. В дальнейшем перераспределение средств через субподрядчиков также проходило непрозрачно, и до сих пор неизвестны подробности. То есть изначально, как мы предполагаем, оценку, сколько необходимо потратить, проводили те же самые лица, которые и выполняли эти подряды. Это хорошо бы объяснило, почему суммы настолько завышены. Кроме того, мы делаем такой вывод, потому что основные интересанты таких действий – это, собственно, те самые генподрядчики, которые есть. А поскольку их выбор проходил в верхах, без проведения торгов, соответственно, напрашивается подобный итог.

​–​ Вы уже упомянули о том, что это друзья Владимира Путина. А можно поподробнее: кто фигурирует в вашем расследовании?

Братья Пумпянские с Путиным на "ты"

– В числе главных выгодополучателей чемпионата – Арас Агаларов, Геннадий Тимченко, Олег Дерипаска и его бизнес-партнер Егор Андреев, братья Пумпянские. На первой строчке у нас стоит депутат Татарстана от "Единой России" Равиль Зиганшин. Он из этих лиц единственное публичное должностное лицо, и при этом его компании получили больше всего. Да, эти компании и эти люди, по сути, являются генподрядчиками, в дальнейшем суммы спускаются ниже по цепочке субподряда, но, тем не менее, поскольку данные закрыты, мы не можем сказать, сколько они точно получили, но можем осветить именно эти расходы.

Кто еще? Допустим, братья Пумпянские. Кроме того, что они крупные бизнесмены, известно, что они общаются с Путиным на "ты", занимаются лоббизмом, об этом были публикации в СМИ, и они некоторые решения, в которых были заинтересованы, продавливали на государственном уровне. Остальные не нуждаются в представлении. Правда, возникают вопросы с Олегом Дерипаской и Егором Андреевым, поскольку с "Зенит-Ареной" случился, наверное, самый громкий скандал среди всех стадионов, к ней привлечено самое большое внимание, и с ними были расторгнуты контракты. Дерипаска в 2014 году продал свою долю бизнес-партнеру Егору Андрееву, поэтому мы их включили, конечно, но здесь есть некоторые оговорки.

​–​ Сколько всего спортивных объектов построено к этому чемпионату мира? Есть ли среди них объекты, стадионы, построенные без нарушений, или вы во всех случаях заметили признаки коррупции?

– Единственный случай, где мы не увидели завышений по сравнению с зарубежными аналогами, это, как ни странно, Сочи, стадион "Фишт". Его цена сопоставима с зарубежными аналогами. Но здесь надо учесть, что "Фишт", в принципе, строился недавно, по современным стандартам, он рассчитан на крупные футбольные мероприятия, и, как в свое время выясняли ФБК, сумма на него во время строительства была уже завышена. Также с "Фиштом" такая деталь: с одной стороны, власти говорят о том, что он стоит около 4 миллиардов, но не приводят точную сумму, по нашим расчетам, сумма все-таки несколько выше, чем 4 миллиарда.

–​ Если сравнивать чемпионат мира, который начинается в России, с Олимпиадой 2014 года, которая проходила в Сочи, станет ли нынешний турнир более коррупционным?

По Сочи информации было больше

– Дело в том, что по Сочи информации было даже больше. Допустим, в расследованиях ФБК очень много внимания уделялось закупкам, связям с офшорами. Это сейчас выяснить уже практически невозможно, потому что то, что мы видим, это передачи сумм от генподрядчика к субподрядчикам, которые часто являются теми или иными государственными структурами. А те передают, в свою очередь, своим дочерним структурам, и дальше цепочка теряется. Если вывод из Сочи-2014 и сделан, то сделан негативный, и власти вместо того, чтобы сделать максимальной прозрачность чемпионата, засекретили данные о расследованиях, о проверках Счетной палаты. Расходы на Олимпиаду в Сочи и на чемпионат мира по футболу отчасти сопоставимы. Можно сделать вывод, что чемпионат не менее коррупционен, но гораздо более закрыт.

–​ Если попробовать обобщить, во сколько обошелся или обойдется России этот чемпионат, строительство этих объектов –​ может ли страна это себе позволить, при том что народ живет, мягко говоря, не слишком богато? Или это важно для имиджа России?

Чемпионат мира по футболу – это строительство пирамиды

– На мой взгляд, чемпионат мира по футболу – это своего рода строительство пирамиды, это не имеет никакого практического смысла. Это нужно для того, чтобы активизировать население, создать искусственный рынок, искусственные рабочие места. Но проблема с чемпионатом еще и в том, что большинство арен, которые построены, в дальнейшем использоваться, скорее всего, не будут, потому что в этих городах нет сильных футбольных команд, нет крупных футбольных событий. Расходы в целом на чемпионат – свыше 635 миллиардов рублей. Там были последовательные изменения цены, и она возрастала, соответственно, во второй части мы даем точные суммы, которые на настоящий момент есть.

Расходы отдельно на арены – 212,5 миллиарда. рублей. При этом, как мы говорим, можно было сэкономить до 95 миллиардов. То есть такие расходы, наверное, было бы рациональнее пустить на строительство других объектов социальной инфраструктуры, более полезных. Конечно, чемпионат мира сам по себе – это важное событие, и он полезен для страны в том смысле, что привлекает туристов, помогает развивать инфраструктуру в городах. Но планирование должно быть очень рациональным. И когда мы видим, что в некоторых регионах расходы на чемпионат связаны с покраской балконов вдоль следования туристических потоков, проезда футбольных команд, не видно никакой рациональности в таком расходовании средств.

–​ Алексей, на какие последствия после публикации своих расследований вы в принципе рассчитываете?

– Привлечь внимание, изменить общественное мнение, сказать, что это недопустимо, это неправильно. Мы хотим распространить этот доклад как можно шире, мы планируем его распечатать и распространить, в том числе, в регионах, рассказывать, сколько каждый регион вложил в проведение турнира.

–​ Как коррупционность этого чемпионата мира может повлиять на имидж России на международной арене?

Футбольные болельщики увидят все собственными глазами

– К сожалению, она уже повлияла негативно. И я знаю, что многие иностранные журналисты приезжают в Россию и исследуют этот вопрос. Футбольные болельщики, которые приедут, я боюсь, увидят все собственными глазами, они почувствуют на себе результаты этой коррупции, потому что многие стадионы реконструировались по принципу уплотнения мест. Стадион сам не расширялся глобально, а просто делалось как можно больше сидячих мест, и, естественно, они менее комфортны. Те нарушения, о которых уже известно, та информация, которую мы собирали, говорит о том, что в некоторых местах эти кресла очень легко отламываются. Кроме того, люди, заплатив высокие цены за гостиницы, билеты, увидят, скорее всего, транспортный коллапс, потому что транспортная проблема в той же Москве до конца не решена, и вряд ли в обозримом будущем будет решена. И все это, так или иначе, в России, к сожалению, связано с коррупцией. Что неизбежно повлияет на имидж страны, – уверен заместитель директора Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Алексей Карнаухов.

Заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов полагает, что масштабы коррупции при подготовке к чемпионату мира по футболу уже не могут никого удивить:

Это лакомый кусочек, и желающих поучаствовать в этих проектах всегда много

– Я думаю, что этот чемпионат не сильно отличается от других спортивных гиперпроектов, которые проходили в России: Олимпиады, Универсиады и т.д. Любые гигантские стройки и инфраструктурные проекты подвержены коррупционным рискам гораздо больше, чем какие-то небольшие начинания. Здесь колоссальные бюджетные средства распределяются в короткий промежуток времени и часто непрозрачно. Это лакомый кусочек, и желающих поучаствовать в этих проектах всегда много. Выгоду от строительства или участия в освоении государственных денег получают крупные компании, связанные с так называемыми российскими олигархами. Значительная часть стадионов к построена компаниями братьев Агаларовых, Геннадия Тимченко, в строительстве участвовал Олег Дерипаска. Это известные люди, связанные с российской властью, – считает Илья Шуманов.

По его мнению, от коррупции при строительстве стадионов страдают и обычные налогоплательщики, но власть преподносит этот чемпионат как подарок всем россиянам. Что касается фактов хищения – эксперт подчеркивает, что называть коррупцию совсем уже безнаказанной было бы несправедливо:

Фактически по каждому стадиону возбуждено 1-2 уголовных дела, в Петербурге их пяток

– Фактически по каждому стадиону возбуждено 1-2 уголовных дела. В Петербурге их там пяток уже, наверное, этих уголовных дел. Одни из крупных исполнителей государственных контрактов, я имею в виду Зиявудина Магомедова и его брата, обвиняются в организации преступного сообщества, в том числе по эпизодам, связанным со строительством стадионов в Калининграде и Санкт-Петербурге. Ну куда уж более. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, министр строительства Калининградской области. Так что мне кажется, о снижении коррупции заботятся всё же не только представители экспертного сообщества. Я думаю, что российская власть таким образом пытается также минимизировать эффект от коррупции при распределении бюджетных средств, – полагает Илья Шуманов из "Трансперенси Интернешенл". ​

Координатор региональных расследований центра "Досье" Александрина Елагина уверена, что главные пострадавшие от проведения дорогостоящего и масштабного чемпионата мира по футболу –​ это обычные российские налогоплательщики, с которыми власть забыла посоветоваться о том, на что потратить их деньги: ​

Ну потерпят. Это же для того, чтобы Россия снова стала великой

– Ущерб от коррупции при строительстве стадионов нанесен обычным людям. Если мы говорим про финансы, понятно, что если где-то прибыло, то где-то убыло. Понятно, никто не думает о том, что какие-то социально значимые объекты, важные для обычных людей (школы, детсады) будут строиться медленнее. Ну потерпят. Это же для того, чтобы Россия снова стала великой. Кроме того, агентство Moody`s выпустило доклад по чемпионату мира. И по его оценкам, большинство объектов, которые будут построены, в том числе туристические, не окупаемы. Потому что в тех регионах, где они построены, они не нужны. Ничего не будет работать на будущее. То же самое и со стадионами. У нас нет столько спортивных мероприятий, чтобы проводить их в Самаре. И регионы не обладают таким бюджетом, чтобы содержать эти стадионы. В будущем это дополнительная нагрузка на региональные бюджеты, потому что им нужно будет содержать эти здания, – полагает эксперт.