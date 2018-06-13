Путин уволил Германа Клименко с должности советника президента

Владимир Путин подписал указ об увольнении Германа Клименко с должности советника президента России по программам развития интернета. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Герман Клименко — основатель сервисов MediaMetrics и Liveinternet. Он был назначен советником президента по интернету 4 января 2016 года.

До декабря 2017 г. Клименко также возглавлял Институт развития интернета, созданный при поддержке бывшего заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина. Он поддерживал закон о так называемом праве на забвение и процедуру досудебной блокировки сайтов.

После назначения советником президента, Клименко сделал ряд громких заявлений о возможной изоляции рунета. В марте 2018 года он, в частности, сказал, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета.

Как сообщил Клименко "РИА Новости", после увольнения он намерен сосредоточиться на цифровой медицине. На вопрос агентства расстроен ли он решением президента, он ответил: "И да, и нет".

Ранее Владимир Путин утвердил новый состав своей администрации. Должности, в частности, сохранили глава АП Антон Вайно, его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, советник Сергей Глазьев. На пост помощника президента утвержден замдиректора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев, а главой контрольного управления стал Дмитрий Шальков, до настоящего времени занимавший должность заместителя директора ФСБ России и отвечавший за взаимодействие спецслужбы с органами власти.

Предыдущий состав администрации президента России сложил свои полномочия после инаугурации Путина 7 мая.