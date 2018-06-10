Цифровой паноптикон. Эфир в 21:05

25 мая в Европе вступил в силу закон о защите персональных данных, и многие получили письма от различных сайтов и сервисов, испрашивающие согласия на рассылку и обработку информации. Между тем все больше наших персональных данных в Сети доступны как корпорациям, работодателям и банкам, так и спецслужбам и органам власти. Как обезопасить свои личные данные и спрятаться от всевидящего ока государства в эпоху тотальной прозрачности?



Гости программы: Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru и Ирина Бороган, заместитель главного редактора Agentura.ru. Эфир в 21:05.