Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

Цифровой паноптикон. Эфир в 21:05

Как защитить персональные данные?

25 мая в Европе вступил в силу закон о защите персональных данных, и многие получили письма от различных сайтов и сервисов, испрашивающие согласия на рассылку и обработку информации. Между тем все больше наших персональных данных в Сети доступны как корпорациям, работодателям и банкам, так и спецслужбам и органам власти. Как обезопасить свои личные данные и спрятаться от всевидящего ока государства в эпоху тотальной прозрачности?

Гости программы: Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru и Ирина Бороган, заместитель главного редактора Agentura.ru. Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.
ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG