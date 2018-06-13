МВД России: дела ГУЛАГа не уничтожаются, а переводятся в цифру

МВД России заявило, что переводит в электронную форму тысячи дел заключенных, оказавшихся в системе ГУЛАГа советской эпохи, а не уничтожает их, как предупреждали историки. Министерство распространило свое заявление 13 июня на сайте в рубрике "Опровержения" примерно через неделю после того, как российские историки объявили, что дела уничтожаются.

По словам историков, дела содержат ключевую информацию о людях, оказавшихся в системе лагерей, которая существовала в советское время. Московский музей истории ГУЛАГа, считающийся главной экспозицией советской системы лагерей, заявил в начале этого месяца, что исследователь Сергей Прудовский обнаружил директиву от 2014 года, предусматривающую уничтожение дел заключенных.

Обеспокоенность историков привлекла внимание Совета по правам человека, поддержанного Кремлем, председатель которого Михаил Федотов назвал такой шаг "варварским". Беспокойство в связи с тем, что архивные дела могут быть уничтожены, вызвано тем, что российские власти пытаются преуменшить жестокость советской системы лагерей и репрессий при Сталине.