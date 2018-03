"Симбиоз бандитов и КГБ". Как Путин победил на выборах в 2000-м году

Накануне выборов президента России, 16 марта, в Нью-Йорке состоялась конференция "PutinCon" ("ПутинКон"), посвященная природе путинского режима. Участники форума обсудили приход Путина к власти, его политику и нынешний режим в России. На конференции выступили 30 докладчиков, представляющие шесть стран, в том числе, Гарри Каспаров, Уильям Браудер, Аркадий Бабченко, Евгений Киселев, Андрей Солдатов, Маша Гессен, Владимир Кара-Мурза. На "ПутинКон" приехала Ольга Литвиненко, бывший депутат петербургского парламента, а ныне – политэмигрант. Литвиненко – дочь одного из "друзей Путина", ректора Горного университета Владимира Литвиненко.

Ранее в интервью Радио Свобода Ольга Литвиненко рассказывала, как отец отобрал у нее дочь; как на своей даче он на обычном ксероксе фальсифицировал диссертацию Владимира Путина (пресс-секретарь российского президента отверг это утверждение как ложное), первого марта суд лишил Литвиненко ее российского паспорта.

На конференции в Нью-Йорке Ольга Литвиненко рассказала о тайнах обогащения Путина и его окружения. Мы публикуем ее доклад с небольшими сокращениями.

Уважаемые участники форума!

Я хотела бы представить вам небольшой доклад, содержащий некоторые факты из жизни сегодняшнего президента РФ и бывшего сотрудника КГБ В. Путина и его подельников по так называемому бизнесу и захвату власти в РФ в 1999 году. Мой доклад содержит некоторые эпизоды, характеризующие сущность, нравы и повадки тех людей, которые считают себя сегодня элитой российского общества, которые сосредоточили в своих руках неограниченную власть, являющуюся по сути диктатурой. Все изложенные в моем докладе факты имеют подтверждение, не всегда документальное, но основанное на свидетельствах очевидцев событий, а также и на моих личных наблюдениях, поскольку долгое время я находилась в гуще политических событий СПб (Санкт-Петербурга, - прим. РС), являясь дочерью одного из ближайших подельников Путина В. Литвиненко, ректора Горного университета СПб, фигурирующего сегодня в списках Форбс в качестве долларового миллиардера. Я являлась также депутатом Парламента СПб с 2007 года. Общаясь со многими известными бизнесменами и политическими деятелями, я имела возможность доступа к большому объему информации, частью из которой я и хотела бы поделиться с вами.

В 90-х годах Россия была совсем другой страной, молодым государством, только что сбросившим с себя путы тоталитарного коммунизма и человеконенавистнического чекизма. Нет ничего удивительного в том, что ФСБ, эта преступная по сути выполняемых ею задач организация, и ее члены, среди которых, как известно, бывших не бывает, не могли просто так смириться с потерей своей власти, привилегий и безнаказанности своих преступных деяний. Они продолжали сохранять свои преступные ряды, как и любая банда, объединённая кровью своих жертв. И они несомненно уже сразу же, с начала 90-х годов, вынашивали планы возвращения своего могущества, которое таким неожиданным образом закончилось вместе с провалом ГКЧП. Для того чтобы предотвратить возможность такого возвращения, Ельцину в общем то достаточно было сделать одну простую вещь – приложить все свои усилия как Президента РФ для принятия закона о люстрации. К сожалению, не хватило политической воли.

Поэтому и стало возможным внедрение во власть, как часть долгоиграющей спецоперации, таких чекистов, как Путин. Используя свое служебное положение, они начали формировать необходимый в дальнейшем капитал, который требовался для осуществления государственного переворота, который и случился в стране в 2000 году. Ничего нового в плане истории государства Российского. Большевики тоже активно формировали необходимый для своей подрывной деятельности капитал, небезызвестный факт, что тот же Иосиф Джугашвили промышлял на заре своей большевистской активности ограблениями в окрестностях Тифлиса инкассаторов, сопровождаемыми порой убийствами, для пополнения партийной кассы, то есть воровского "общака".

Путин занимался примерно тем же в годы нахождения при самой высшей власти Петербурга, не прямыми грабежами, а разворовыванием бюджета и отъемом активов у бизнесменов, нередко устраняемых в этом процессе физически, пополняя таким образом кассу организации, состоящей из сотрудников КГБ и готовящей государственный переворот.

Этих ресурсов хватило, как, к сожалению, оказалось, чтобы осуществить спецоперацию "Преемник" и устранить всех возможных конкурентов, фальсифицируя результаты безальтернативных выборов, прибрать всю власть в стране к своим рукам. Есть мнение, что в 2000 году Путин честно победил на выборах якобы потому, что в те годы народ еще доверял ему, узрев в нем "лидера-мачо", который одним своим мужественно-чекистским видом, сопровождаемым невнятным бормотанием про диктатуру закона, намерен установить в отдельно взятой стране мораль чекизма, победившую человеческую мораль. Я возразила на этой конференции, что на самом деле все было не так. Это огромное заблуждение и ошибка некоторых политиков - делать подобные утверждения, косвенно легитимизирующие приход Путина к власти.

На самом деле все было не так гладко, как это было представлено пропагандистскими СМИ. В отличие от всей страны, в Петербурге многие прекрасно знали, кто такой на самом деле Путин, и особой любви к нему в моем городе никто не испытывал. Доклад Марины Салье, разоблачительные публикации Юрия Шутова, бросающаяся в глаза коррупция в органах исполнительной власти, где основным решальщиком был как раз Путин, подстраховываемый своим секретарем-референтом Сечиным, все это вызывало в людях как минимум раздражение при упоминании фамилий Путина или Собчака. Политтехнологам, нанятым тогда чекисткой бригадой, проталкивавшей Путина в кресло президента, было очень важно показать хороший результат именно в родном городе Путина. Провал в Петербурге, как когда-то в 96 году случилось с Собчаком, был недопустим. Задействованы были все силы и средства. Штаб возглавил один из самых доверенных путинских людей в Петербурге – В. Литвиненко, ректор Горного университета и мой отец. Я тоже была тогда привлечена к работе этого штаба, это были мои первые шаги в политике, которые сразу же показали мне, какой нечистоплотной эта политика может быть в России.

Для повышения явки и обеспечения превышающего пятидесятипроцентный барьер результата не гнушались никакими методами. Организовывал все это, выдавал указания и привлекал финансирование ректор Горного университета Литвиненко. Приведу несколько примеров. Для заполнения подписных листов использовались данные недавно умерших людей. Этим занимались некоторые из ныне действующих вице-губернаторов СПБ, заслуживших такую должность именно благодаря своему умению фальсифицировать документы, не брезгуя даже мертвыми душами. Студентов же заставляли заниматься полевой агитационной работой, участвовать в пикетах на улицах города, разносить листовки, пропагандирующие Путина. Делали они все это бесплатно, потому что были предупреждены ректором, что в случае отказа отчисление из ВУЗа неизбежно.

​При обработке бюллетеней в избирательные комиссии направлялись специальные люди, которые подсказывали членам комиссий правильный способ калькулирования голосов. В ходу тогда была поговорка: "Не важно, кто и как голосует, важно кто считает". Это был такой грустный и черный юмор, потому что все прекрасно понимали, какой будет результат этого голосования. И ректор Горного лично убеждал председателей участковых комиссий, которые еще как-то сомневались в необходимости присягать на верность восходящему на престол чекисту и пытались отстоять свое право на честный подход к подсчету голосов, как и в каком направлении должны возрастать требуемые цифры. Он лично объяснял не в меру совестливым товарищам председателям, что с ними может случиться после того, как Путин все равно победит, и эти объяснения были в большинстве случаев очень эффективны, результаты подсчета голосов менялись прямо на глазах.

Также в обязанность руководителя штаба входило обеспечение финансирования всех расходов, связанных с деятельностью штаба. Здесь методы не особенно отличались от методов воздействия на председателей участковых и городской избирательной комиссий. Бизнесмены всех уровней, директора производственных предприятий, владельцы рынков и небольших торговых точек, все были обложены своеобразной данью и приносили наличность в кейсах или делали официальные платежи в избирательный фонд. Некоторые, пытаясь уже тогда пресмыкнуться повыразительней, делали это с удовольствием, отчитываясь при этом перед начальником штаба Литвиненко, с надеждой стать его друзьями в дальнейшем. Тех же, кто задавал неуместные вопросы о том, а почему я должен давать деньги на выборы этого казнокрада, Литвиненко просто запугивал возможностью получить заказное уголовное дело или отъемом бизнеса вообще.

Именно таким образом и получали установленный нормативами из Кремля процент проголосовавших в 2000 году за Путина, и повышали процент явки по Петербургу. Ректор Горного оправдал тогда доверие чекистов и нарисовал Путину результат в 62.42%. Оценив его способности фабриковать необходимый результат, моего отца так и продолжали назначать руководителем путинского штаба на всех выборах. Падение престижа несменяемого фабрикатора результатов выборов произошло в 2018 году, когда в прессе появилось слишком много информации, разоблачающей истинную сущность главного путинского штабиста. В Кремле призадумались, поняв, как сильно подобный кадр может подмочить репутацию самого Путина, и сделали его лишь одним из сопредседателей штаба, даже не позволив устраивать сам штаб в стенах Горного университета, как это было с 2000-го года. Слишком там все напоминало о махинациях, производимых под руководством ученого педагога, поэтому на всякий случай штаб оттуда перевели на другой конец города, в район Красногвардейской площади. Появившиеся в прессе подробности о реальном изготовителе плагиата, ставшего в 97 году кандидатской диссертацией Путина, не прибавили очков ректору в околопутинских кругах. Видимо это заставило кукловодов из Кремля призадуматься о реальных способностях “выдающегося ученого”, который даже не смог обойтись без откровенного плагиата, выполняя поручения своего начальника по обеспечению уровня его учености.

Сразу после восхождения на первую ступень, должность премьер-министра, Путин и его подельники занялись удушением свободных СМИ, преследованием главных политических оппонентов, подчинением представительных органов власти своей воле и захватом собственности и активов у наиболее успешных и независимых бизнесменов. Первой жертвой Путина в качестве политического оппозиционера стал петербургский писатель и публицист Юрий Шутов, а жертвами из числа бизнесменов были выбраны такие знаковые фигуры, как Гусинский, Березовский и Ходорковский. Дальнейший правовой произвол в стране, незаконный передел собственности, посадки в тюрьмы оппозиционеров и разворовывание бюджета явились продолжением положенной в начале 2000-х годов диктаторской системы управления государством. Одним из ярких примеров незаконного передела собственности является фактически рейдерский захват с использованием государственного аппарата сверхприбыльного и уникального предприятия "Апатит", входящего теперь в структуру "Фосагро". Одним из участников этого захвата были мой отец, ректор Горного университета, со своими сообщниками Гурьевым и Антошиным.

Почему же стала возможна эпоха Путина в России, которая самым худшим образом отразилась уже и на всем мире? Как я уже говорила – это непринятие закона о люстрации. Если бы никто из бывших партийных функционеров типа В. Матвиенко, сотрудников КГБ, типа Путина, И. Сечина или Г. Полтавченко и В. Якунина, тюремных надзирателей ГУЛАГА, не имели возможности работать в органах государственной власти, то не было бы никакой путинской, а вернее чекистской России. К сожалению, этот закон не был даже вынесен на повестку дня, и вся эта огромная, вооруженная и обученная для преследования и угнетения мирных граждан, прежде всего своей страны, структура под названием КГБ, смогла внедрить своих членов в органы власти в молодом государстве.

Вот некоторые фрагменты деятельности этих внедренных спец-агентов и их соратников:

1. Путин начал свою карьеру в Ленинграде после возвращения из Германии в качестве начальника особого отдела СПбГУ, где в то время работал Собчак. В 1990 году Собчак был избран Председателем Ленсовета. Основным его помощником был тогда Ю. Шутов, писатель и публицист. Собчак был избран мэром Ленинграда в 1991 году. И снова помогал ему Ю. Шутов, который стал затем его первым помощником. Затем Собчак, вопреки мнению Шутова, взял себе в помощники Путина. Из-за этого произошел конфликт между Шутовым и Собчаком, по этой причине Шутов прекратил с ним работать. Шутов был категорически против участия в работе правительства города бывших сотрудников КГБ. В дальнейшем Шутов становится резко оппозиционным разоблачителем разворовывания бюджета Собчаком и его командой, основную роль в которой играл Путин.

Появляется дело, расследуемое специальной комиссией Ленсовета под руководством Марины Салье и ее заместителя Юрия Гладкова. Ленсовету была представлена картина разворовывания гуманитарной помощи, полученной в обмен на нефтяные квоты, и незаконный вывоз за рубеж редкоземельных и цветных металлов, полученных с предприятий страны и Ленобласти (Бокситогорский глинозем и Пикалево). Все эти махинации проводились с одобрения вице-мэра Путина, организатором сделок был председатель ассоциации ветеранов внешней разведки Белик Геннадий Сергеевич. Таким образом, в СПб действовала организованная преступная группировка, заработавшая на этих махинациях сотни миллионов долларов. Все фактурные материалы для комиссии Салье предоставил Ю. Шутов через Ю. Гладкова.

После этого Шутов становится личным врагом Путина.

Ю. Гладков умирает в 2007 году от странной болезни, признаки которой напоминают длительное отравление каким-то неизвестным ядом – по мнению людей, видевших его в последние дни.

Шутов продолжает свои разоблачительные расследования. Приватизация лучших отельных комплексов СПб, "Прибалтийская", "Невский палас", "Астория", ставшие собственностью Путина и Белика через аффилированных лиц. Якунина, который не постеснялся тогда приватизировать гостиницу "Прибалтийская" прямо на своего сына Андрея при участии таких известных "авторитетов", как братья Шевченко, Кумарин, К. Яковлев, Г. Петров, А Малышев и другие. Работая председателем комиссии по расследованию итогов приватизации в СЗФО при ГД РФ с 1996 года, Шутов собрал большое количество материалов, доказывающих незаконную приватизацию наиболее рентабельных объектов в СПб. Бенефициарами этой приватизации становились ближайшие подельники Путина. Убитый в СПб Маневич, а затем Г. Греф, занимая должности председателя КУГИ (Комитета по управлению госимуществом, – Прим. РС), активно участвовали в незаконной приватизации, используя свое служебное положение. Маневич был слишком слабым звеном в случае, если бы Госдума начала расследование итогов приватизации, поэтому он был убит.

Путин и его подельники постоянно пользовались услугами питерских бандитов в 90-е годы.

Симбиоз бандитов и КГБ был всегда. Потому что они прекрасно дополняют друг друга, и Владимир Владимирович тому пример. Потому что бандиты были более отчаянными, это некоторая боевая пехота. А гебешники не в силу того, что умные, а в силу того, что их долго учили, лучше умеют работать с информацией. Это очень естественный симбиоз: моральных ограничений ни у тех, ни у других не было никаких. И КГБ – это банда.

В 90-е годы в СПб произошло много нераскрытых убийств бизнесменов. Собственниками активов убитых предпринимателей становились все те же бандиты, работавшие с бывшими сотрудниками КГБ и с Путиным. Убийства организовывались под контролем ФСБ, и Путин не мог быть не осведомлен об этом. Раскрытием этих убийств никто серьезно не занимался, потому что ФСБ давала указания МВД не проводить настоящего расследования. В городе работала четко организованная преступная группировка, состоявшая из реальных бандитов, бывших сотрудников КГБ, сотрудников ФСБ и МВД, которые подчинялись приказам высшего руководства ФСБ. Эта группировка действовала в целях захвата собственности у законных владельцев, используя любые методы - заказные уголовные дела, убийства.

Путин был полностью осведомлен о действия этой группировки и в качестве чиновника Петербургской мэрии высшего звена содействовал ее деятельности.

При содействии Путина был создан бизнес Кумарина – ПТК, Петербургская топливная компания – крупнейшая сеть автозаправочных станций в СПб и области. Сосед Путина по кооперативу Озеро В. Смирнов был президентом Петербургской Топливной Компании, базового бизнеса “тамбовских” и Кумарина.

В 1998 году, незадолго до выборов в Парламент СПб, в СПб происходит убийство Г. Старовойтовой. Убийство заказано из ФСБ для того расшатать политическую ситуацию в СПб перед выборами, где в это время происходило расследование уголовных дел с такими подозреваемыми лицами, как бывший мэр Собчак, Путин и Кудрин ("дело 20-го треста"). В Парламент проходила команда, поддерживаемая губернатором Яковлевым и команда, поддерживаемая Ю. Болдыревым. Это усилило бы позиции нормальных, независимых сотрудников МВД, таких как Андрей Зыков, проводивших эти расследования. Парламент был бы государственным органом, который взял бы под свой контроль эти расследования и не позволил бы путинским людям закрыть дела. Путин очень боялся этого расследования, и он понимал, что никаким законным образом он и его подельники повлиять на исход выборов уже не смогут. Поэтому убийство Старовойтовой было запланировано и осуществлено для дестабилизации политической обстановки в СПб, что могло бы способствовать изменению мнения о кандидатах маргинальных избирателей. Есть все основания полагать, что истинные заказчики и организаторы убийства так и остались неизвестны.

Но расчет не оправдался. Выборы состоялись, и новый парламент был заинтересован в продолжении расследований преступлений Путина.

Ю. Шутов также был избран депутатом в 98 году и, используя трибуну парламента, начал делать серьезные заявления о преступлениях Путина и бывших сотрудников КГБ. В это же время группа следователей под руководством А Зыкова уже практически доводит следствие до конца и в качестве основных подозреваемых в крупном хищении денег из бюджета выступают Путин и Кудрин, которые лично подписали документы о выдаче кредита из бюджета для организации 20-й трест. Этот кредит никогда не был возвращен, зато в Испании появились отели, принадлежащие 20-му тресту.

2. В 1999 году, вскоре после назначения Путина премьер-министром, был незаконно арестован депутат Шутов. Это был первый и знаковый арест яркого оппозиционера, который обладал документальными фактами о преступлениях Путина и его подельников. Семь лет Шутов был под следствием, в это время на допросах его избивали и пытали, сделав калекой со сломанным позвоночником. Курировал арест и дальнейшее следствие лично В. Якунин. Одним из лжесвидетелей в деле Шутова выступал все тот же Белик Г.С, который являлся бенефициаром приватизации отеля «Невский палас» через аффилированных лиц. В 2006 году, за месяц до 60-тилетия, Шутову был вынесен пожизненный приговор на выездном заседании суда прямо в СИЗО Кресты в СПб. Его обвинили в организации всех нераскрытых убийств 90-х годов в СПб. Это была чудовищная ложь и фальсификация. Таким образом Путин расправился со своим основным противником, который еще в 90- х годах рассказывал обществу о том, кто такой есть Путин на самом деле, и как опасно допускать чекистов к власти. Обездвиженного, со сломанным позвоночником Шутова содержали в самой жесткой тюрьме РФ, колонии “Белый Лебедь”, бывший ГУЛАГ, где он был умерщвлён в 2014 году. Документы Шутова до сих пор не найдены и вполне возможно, что они еще будут обнаружены. Также имеется рукопись последней книги Шутова, которую он писал, находясь в СИЗО, в которой описаны условия содержания людей в тюрьмах РФ и некоторые факты о деяниях Путина.

Недавно в СПб был до смерти избит редактор газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко, которую организовал еще Шутов. Газета продолжала делать острые публикации о путинском режиме. После убийства Андрющенко газета изменила формат.

3. Существует такой интересный документ, как милицейская справка в отношении Путина.

Впервые этот документ всплыл в прессе в конце лета 1999 года. Степашин оказался слишком "плюшевым", и "семья" озаботилась поисками преемника Ельцина, способного в критической ситуации разогнать Думу и ввести чрезвычайное положение в Москве. За место преемника конкурировали директор ФСБ Путин и глава МВД Рушайло. Чаша весов медленно склонялась в сторону чекиста. В этот момент в двух столичных изданиях ("Версия" и "Московский комсомолец") практически одновременно появились выдержки из этого документа.

Это было ещё до осенних взрывов домов. Из материалов в СМИ следует, что, согласно этой справке, Путин получал дань от похоронного бизнеса в СПб.

На "похоронке" поднялся известный криминальный авторитет Костя Могила (Константин Яковлев), получивший свое мрачное прозвище за то, что в начале своей трудовой карьеры копал могилы. В таком контексте уже не кажется странным то, что для покушения на Владимира Яковлева перед выборами в 1996 году было заминировано именно кладбище, мимо которого он должен был проехать. И то, что с приходом Путина к власти Костя Могила перебрался в Москву, тоже не случайное совпадение, как и то, что слишком много знавшие путинские друзья-бандиты, ставшие уже не нужными, один за другим отправились на кладбище. (Костя Могила застрелен в Москве 25 мая 2003 года, Роман Цепов по всем признакам отравлен, Вячеслав Шевченко 24 марта 2004 зарублен топором на Кипре, и т.д.)

4. Следующий сюжет. Махинации Путина и подельников с вывозом за рубеж редкоземельных металлов.

В 1992 году по результатам парламентского расследования депутаты Ленсовета рекомендовали отстранить Владимира Путина, тогда работника мэрии, от должности. Депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье пришла к выводу, что из Петербурга за границу уходили природные ресурсы по экспортным лицензиям, подписанным Путиным. Взамен в Петербург должно было поступить продовольствие, но продовольствие не поступило. Цена вопроса — по мнению депутатов — не менее 100 миллионов долларов. Из материалов депутатского расследования было очевидно, что основным действующим лицом этих махинаций был Путин. Но к сожалению, в то время В. Черкесов, ближайший подельник Путина, был начальником ФСБ по СПб и области. С его помощью Путину удалось избежать расследования правоохранительными органами по материалам комиссии Салье.

Практически всю фактуру для комиссии Салье предоставил Юрий Шутов через заместителя Салье Ю. Гладкова.

По экспортным лицензиям, незаконно оформлявшимся Путиным, за рубеж уходили также ценные природные ресурсы, как редкоземельные металлы, добываемые на предприятиях Ленобласти, "Бокситогорский глинозем" и "Пикалево". Организацией поставок редкоземельных металлов с предприятий по еще государственным очень низким ценам и вывозом их за рубеж занимался Г. С. Белик, председатель ассоциации ветеранов внешней разведки (членом которой является и Путин), бывший агент КГБ во Франции и Бельгии, выслан из Франции в 1983 году. Незаконная деятельность с редкоземельными металлами осуществлялось через ОАО "Арктис".

4. 20 октября 1992 в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, возглавлял который, напомним, Владимир Путин, была зарегистрирована частная строительная корпорация АО "XX трест". Ее бессменным директором был депутат Заксобрания Сергей Никешин. В 1992 корпорация взяла из бюджета Петербурга кредитов на 28 миллиардов рублей, или (по тому курсу) около 34 миллионов долларов. Все эти деньги были выданы в виде кредитов из бюджета по распоряжениям, подписанных заместителями мэра Собчака Владимиром Путиным, Алексеем Кудриным, Михаилом Маневичем. Это само по себе странно, ведь лишних денег у города тогда не было. Мегапроекты, вроде делового центра "Башни Петра" в Петербурге остались на бумаге, на их месте — пустырь.

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) Минфина начало проводить проверку корпорации по письму УБЭПа Петербурга в октябре 1996 года, закончило к июлю 1997. Выяснилось, что, не имея прибыли и не возвращая кредиты, корпорация XX трест перевела, среди прочего, сотни тысяч долларов в испанскую Торревьеху, где был зарегистрирован филиал корпорации. На эти деньги был построен апарт-отель "Ла Палома" из двух зданий с бассейном. Изданию The Insider удалось обнаружить фото проекта, совпадающего со зданием в Торревьехе, которое до сих пор называется "Комплекс Ла Палома".

Неподалеку в местечке Рохалес была приобретена вилла в районе Донья Пепа, говорится в отчете КРУ Минфина. Корпорация занималась и другими проектами в Торревьехе, переводя средства с валютного счета из Петербурга на филиал в Испании за проектно-сметную документацию из Петербурга и консалтинговые услуги.

В деле имелся документ с подписями Путина и Кудрина, на основании которого из бюджета СПб и были выделены кредиты, а в то время бюджет был дефицитный. Эти деньги в бюджет никогда не вернулись и материализовались в виде недвижимости, принадлежащей уже частным лицам в Испании.

5. В 1994 году Путин и Белик продвигают Литвиненко В. С. на должность ректора Горного института. Подкуп профессорско-преподавательского состава для избрания ректора [осуществляется] за счет денег, полученных от продажи редкоземельных металлов. Им нужен свой человек в научной среде, и Литвиненко становится таким человеком, как бы символизируя собой Петербургскую науку. Такой, якобы глубоко научный человек, крайне необходим в путинском окружении, чтобы разбавлять своим ученым видом откровенно бандитскую тусовку вокруг путина и его подельников. Но Литвиненко не просто занимает должность ректора, он разворачивает свой собственный "бизнес" в стенах вверенного ему государственного высшего учебного заведения, а именно Ректор организовывает бизнес по изготовлению кандидатских и докторских диссертаций для людей имеющих власть или большие деньги. Ректор Литвиненко лично занимается изготовлением кандидатсткой диссертации для Путина, которую тот кое-как защищает в 1997 году. Учитывая недостаток научных знаний и сжатые сроки, в которые надо было выполнить путинский заказ, Ректор Горного университета не стал выдумывать что то новое и просто обратился к давно проверенному многими недалекими людьми способу, такому как примитивный плагиат.

6. Коммерческая деятельность Путина в тот период также отличается достаточно большим разнообразием. В Смольном была организована целая система взяток с участием Путина, подпись которого, согласно тогдашним правилам, необходима при открытии совместных предприятий. Путин берет взятки за подпись документов для открытия совместных предприятий (примерно по 10.000 долларов). Клиенты поступают из всевозможных каналов, и все проходят через Сечина И., который в то время был у Путина секретарем – референтом. Ректор Горного института также направляет к нему клиентов. Ректор знакомит Путина с Пригожиным, через Кириянова (начальник ГАИ). Ректор - гарант Пригожина перед Путиным. Пригожин развивает свой бизнес с этой поддержкой. Кириянов получил от ректора квартиру в доме Морская набережная, 33 в конце 90-х., в качестве вознаграждения за оказанные услуги, особенно по линии МВД. Ректор постоянно использовал схему дарения квартир людям, оказывающим ему услуги и протекцию, в качестве своеобразных взяток. Квартиры ректор строил на участках земли, выделяемых Горному институту в рамках различных государственных программ для развития науки. университету государством для учебных целей, а он извлекал из этой земли личную коммерческую выгоду.

7. В 2006 году при поддержке и на деньги Е. Пригожина ректор создал молодежную организацию “Жизнь молодая”. Руководителем делают меня, Ольгу Литвиненко, сказав мне, что организация нужна для объединения талантливой молодежи на выборах всех уровней. В последствии я получила от ректора и Пригожина задание отбирать продвинутых блогеров и хакеров для "фабрики троллей". Из-за этого произошел один из моих первых конфликтов с ректором, я отказалась этим заниматься. Пригожин в это же примерно время, 2005-06 годах, получил от губернатора Матвиенко большой участок в районе Лисьего Носа и Ольгино под застройку элитным жильем, как награду за создание фабрики троллей. Ректор способствовал получению этой земли.

Интересный факт из жизни некоторых персонажей Пригожинской "фабрики троллей".

По данным СМИ, 22 марта 2012 года руководитель самой успешной российской киберспортивной организации тех лет Moscow Five Дмитрий Смилянец ("Смелый") объявил, что у команды появляется "куратор" — бизнесмен и долларовый миллиардер Сергей Матвиенко (сын Валентины Матвиенко, спикера Совета Федерации). Он рассказал, что переговоры с Матвиенко проходили параллельно с победами команды Moscow Five по игре League of Legends в финале чемпионата мира. На сайте Moscow Five появилось совместное фото Смилянца и Матвиенко: Смилянец на ней одет в синюю толстовку Adidas, сын Матвиенко сидит рядом с чучелом буйвола.

Россиянину Владимиру Дринкману, члену команды Смилянца, недавно в суде Ньюарка, штат Нью-Джерси, было предъявлено обвинение в финансовом мошенничестве — прокуратура утверждает, что он похитил свыше $300 млн. Россиянин вины не признает.

"Эта сумма ущерба основана на очень консервативном подсчете, настоящая сумма ущерба может быть много и много больше", — заявил на пресс-конференции прокурор штата Нью-Джерси Пол Фишман.

В материалах обвинения господин Смилянец фигурирует как кассир, кодировавший кредитные карточки похищенной информацией. По сведениям американских источников, он находится в тюрьме Морристауна, где изучает китайский и совершенствует испанский языки. Арестованные россияне, которых изначально сроднила любовь к компьютерным играм и рыбалка, не исключают, что могут согласиться на сотрудничество с прокуратурой, утверждает Bloomberg.

8. Я знаю, что ректор Литвинеко является одним из участников финансирования "фабрики троллей" по поручению Кремля. Он использует для этого доходы от "Фосагро", где он стал владельцем 19,35% акций после ареста Ходорковского и вынужденной продажи акций законными владельцами путинским ставленникам по заведомо заниженной цене. Стоит заметить, что "Фосагро" размещает вроде как на вполне законных основаниях свои акции на Лондонской фондовой бирже. Про уклонения от уплаты налогов в этой организации, фактическими владельцами которой являются сегодня такие известные долларовые милиардеры и участники списка Форбс, как В. Литвиненко и А. Гурьев, а также соучастник и исполнитель нелегальных схем И. Антошин, сегодня тоже есть немало информации в СМИ. было бы неплохо, если бы организации, контролирующие работу на фондовых рынках, полее детально изучили бы деятельность такого участника фондового рынка как Фосагро на предмет чистоты доходов этого российского сверхприбыльного гиганта. а также и на предмет легальности доходов его основных владельцев. Есть основания предполагать, что результатом такого подробного исследования закулисной деятельности как самого Фосагро, так и его основных акционеров, могла бы явится включение этого предприятия и его владельцев в санкционные списки.

Также ректор Горного университета использует доходы от распродажи имущества Горного университета для поддержания и других проектов Пригожина. (материалы расследования ДП и Транспаренсу Интернэшнл).

8. Гурьев, Литвиненко и Антошин активно скупают недвижимость за рубежом (Кипр, Лондон). Собственниками части недвижимости (дом в Лондоне, район Witanhurst) становятся оффшоры, к которым, по всей вероятности, имеют доступ и члены семьи Путина. Основные акционеры "Фосагро" Гурьев и Антошин вели переговоры об этом в 2008 году в гостинице Хилтон в Тель-Авиве. Ялично присутствовала при этих разговорах.

9. Белик Г. С. – организатор вывоза редкоземельных металлов в 90-х годах, тоже не сидит на месте и продолжает использовать свой опыт профессионального шпиона из Службы Внешней Разведки как для личного обогащения, так и для выполнения своего “патриотического” долга перед родной организацией КГБ. Некоторые аналитические проработки, а также свидетельства очевидцев дают основания предполагать, что именно его офисы в СПб на улице Фурштадской и на Лесном проспекте, недалеко от Литейного,4, стали организационным центром промышленного шпионажа в 2000-х. (Шпион А. Фищенко в США). Вывоз запрещенных к вывозу из США технологий под видом светофорного оборудования в СПб. Небольшая выдержка из российской прессы по этому шпионскому делу. Шпион-чекист Белик остался на своем "боевом посту".

Совершенно очевидно, что выходцы из преступного мира 90-х годов, осуществлявшие захват собственности путем незаконной приватизации, физической ликвидации людей, мешавших преступной деятельности, бывшие сотрудники КГБ, создавшие ОПГ в СПб, в дальнейшем захватили власть в РФ путем незаконных манипуляций с окружением действовавшего тогда Президента Ельцина, и с помощью шантажа, угроз о расправе и подкупа необходимых людей. Эти люди, называющие себя Коллегией, а по сути являющиеся персонами с ярко выраженными криминальными наклонностями, фактически захватившие власть в РФ, сегодня безраздельно правят Россией, разворовывая ее ресурсы в целях личного обогащения. Имена этих людей достаточно хорошо всем известны и они занимают высокие посты в современной российской административной вертикали. Это Якунин В., Иванов С. И Иванов В., Партрушев Н. , Голубев В., Сечин И., Бортников А., и др. Имена их приспешников и сообщиков по преступлениям, совершенным как внутри страны, так и против уже всего человечества, также должна знать мировая общественность. нет никаких сомнений, что списки этих соучастников путинского-чекисткого режима в недалеком будущем появятся и будут предметом рассмотрения в парламентах цивилизованных стран , как потенциальных кондидатов для внесения в новы санкционные списки.

Именно они сделали Россию диктаторской страной и ведут ее к краху и разорению, к противостоянию со всем цивилизованным миром, к агрессии и человеконенавистничеству.