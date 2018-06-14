СМИ: на днях США могут начать взимать пошлины на товары из КНР

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены ввести пошлины на экспортные товары из Китая на сумму порядка 50 миллиардов долларов. Окончательное решение по этому вопросу дожно быть принято 14 июня.

Согласно информации газеты The Wall Street Journal, высокопоставленные представители Белого дома, министерств торговли и финансов и Управления внешней торговли провели совещание в канун саммита "Большой семёрки" в Канаде и пришли к выводу, что введение пошлин на китайские товары будет правильным шагом. Подобный консенсус среди профильных экономических ведомств — редкий случай в администрации Трампа.

Президент США уже предупреждал КНР о высокой вероятности применения пошлин, но никаких мер со стороны Пекина по исправлению перекосов в двусторонней торговле, которые тревожат американскую администрацию, принято не было. Вашингтон недоволен тем, что Китай не защищает интеллектуальную собственность американцев и вынуждает американские компании делиться техническими секретами, если они хотят работать на китайском рынке.

Дональд Трамп еще не утвердил рекомендацию помощников и, возможно, он не захочет оказывать чрезмерное давление на Китай, чье содействие ему необходимо в переговорах о ядерном разоружении Северной Кореи.