Хайо Зеппельт не поедет в Россию на чемпионат мира по футболу

Журналист германской телекомпании ARD Хайо Зеппельт, известный расследованиями о допинге в российском спорте, не поедет в Россию на чемпионат мира по футболу из-за "слишком большого риска" для его безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ARD со ссылкой на отчет спецслужб Германии.

Решение было принято после переговоров ответственных лиц телекомпании с главой МИД Германии Хайко Маасом.

​В мае 2018 года Зеппельту отказали в выдаче российской въездной визы для работы на чемпионате мира по футболу. Под давлением международной общественности это решение было пересмотрено.Однако в Следственном комитете России заявили, что хотят допросить Зеппельта по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступал с заявлениями о государственной допинговой программе в российском спорте.